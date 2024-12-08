Силы беспилотных систем показали уничтожение российского ЗРК "Тор М-2"
Воскресенье, 8 декабря 2024, 04:26
Подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины провели на Запорожском направлении успешную операцию по уничтожению российского зенитно-ракетного комплекса "ТОР М-2".
Источник: командование Сил беспилотных систем в Facebook
Дословно: "Экипаж 14 Отдельный Полк БпАК обнаружил и остановил цель, а операторы 412 обБпС "Nemesis" осуществили поражение с последующим уничтожением".
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Предыстория:
- 16 ноября Бойцы подразделения ударных БПЛА 27-й Печерской бригады Нацгвардии уничтожили российский зенитно-ракетный комплекс "БУК-М1" стоимостью $10 млн.
- 25 октября Силы обороны ударили по российскому зенитному комплексу "Бук-М3" и уничтожили радиолокационную станцию подсветки целей и наведения ракет "Бук-М2" на территории временно оккупированной Луганщины.
- 21 октября Силы обороны Украины уничтожили российский зенитный ракетный комплекс "Бук-М3", который находился в 60 километрах от линии боевого соприкосновения. Его стоимость достигает от 40 до 50 млн долларов.