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Силы беспилотных систем показали уничтожение российского ЗРК "Тор М-2"

Иван ДьяконовВоскресенье, 8 декабря 2024, 04:26
Силы беспилотных систем показали уничтожение российского ЗРК Тор М-2
скриншот из видео

Подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины провели на Запорожском направлении успешную операцию по уничтожению российского зенитно-ракетного комплекса "ТОР М-2".

Источник: командование Сил беспилотных систем в Facebook

Дословно: "Экипаж 14 Отдельный Полк БпАК обнаружил и остановил цель, а операторы 412 обБпС "Nemesis" осуществили поражение с последующим уничтожением".

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Предыстория:

  • 16 ноября Бойцы подразделения ударных БПЛА 27-й Печерской бригады Нацгвардии уничтожили российский зенитно-ракетный комплекс "БУК-М1" стоимостью $10 млн.
  • 25 октября Силы обороны ударили по российскому зенитному комплексу "Бук-М3" и уничтожили радиолокационную станцию подсветки целей и наведения ракет "Бук-М2" на территории временно оккупированной Луганщины.
  • 21 октября Силы обороны Украины уничтожили российский зенитный ракетный комплекс "Бук-М3", который находился в 60 километрах от линии боевого соприкосновения. Его стоимость достигает от 40 до 50 млн долларов.

войнаЗапорожская областьВооруженные силы
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