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Ситуация вокруг Великой Новоселки в Донецкой области продолжает обостряться – DeepState

Иван ДьяконовВоскресенье, 8 декабря 2024, 05:12
Ситуация вокруг Великой Новоселки в Донецкой области продолжает обостряться – DeepState
карта: DeepState

Аналитики проекта DeepState сообщают, что ситуация вокруг Великой Новоселки в Донецкой области продолжает обостряться.

Источник: DeepState

Детали: По данным аналитиков, сейчас основные бои идут на южных подступах к Великой Новоселке, в частности в районах между Ровнополем и Макаровкой. Российские войска применяют пехоту, в частности штурмовые группы на мотоциклах, и бронетехнику. Однако лобовые атаки оказались безуспешными, заставляя врага искать обходные маршруты через Благодатное.

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Прямая речь: "Первые попытки залететь в Новый Комар, где проходит последняя логистика в Большую Новоселку хоть и имели успех, но ненадолго, ведь Силы обороны провели зачистку села и выбили оттуда кацапов. Но штурмы на этом не прекращаются и небольшие группы пехоты все же пробуют подбираться к селу".

Детали: Аналитики отмечают, что на уже занятой местности прямо возле Великой Новоселки, россияне возводят передовые инженерно-фортификационные сооружения и закрепляются. Эти места оккупанты насыщают пехотой, которая не останавливаясь продолжает штурмовать позиции Сил Обороны.

Предыстория: 

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  • Разведка Великобритании считает, что Великая Новоселка стала уязвимой к российским атакам из-за потери Угледара, что в 30 км к востоку, в начале октября 2024 года.

оккупацияДонецкая областьвойна
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