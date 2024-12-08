Ситуация вокруг Великой Новоселки в Донецкой области продолжает обостряться – DeepState

Аналитики проекта DeepState сообщают, что ситуация вокруг Великой Новоселки в Донецкой области продолжает обостряться.

Источник: DeepState

Детали: По данным аналитиков, сейчас основные бои идут на южных подступах к Великой Новоселке, в частности в районах между Ровнополем и Макаровкой. Российские войска применяют пехоту, в частности штурмовые группы на мотоциклах, и бронетехнику. Однако лобовые атаки оказались безуспешными, заставляя врага искать обходные маршруты через Благодатное.

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Прямая речь: "Первые попытки залететь в Новый Комар, где проходит последняя логистика в Большую Новоселку хоть и имели успех, но ненадолго, ведь Силы обороны провели зачистку села и выбили оттуда кацапов. Но штурмы на этом не прекращаются и небольшие группы пехоты все же пробуют подбираться к селу".

Детали: Аналитики отмечают, что на уже занятой местности прямо возле Великой Новоселки, россияне возводят передовые инженерно-фортификационные сооружения и закрепляются. Эти места оккупанты насыщают пехотой, которая не останавливаясь продолжает штурмовать позиции Сил Обороны.

Предыстория:

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