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ВСУ за сутки уничтожили более 1400 россиян – Генштаб

Иван ДьяконовВоскресенье, 8 декабря 2024, 07:34
ВСУ за сутки уничтожили более 1400 россиян – Генштаб
иллюстративное фото: Getty Images

Генштаб ВСУ обновил данные о российских потерях в войне против Украины, за прошедшие сутки армия РФ потеряла более 1400 военных.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Согласно данным Генштаба, с 24 февраля 2022 года по 8 декабря 2024 года общие потери личного состава врага составляют около 753 370 человек, из которых 1460 - за последние сутки.

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Кроме того, ВСУ уничтожили:

  • Танков – 9519 (+5 за сутки);
  • Боевых бронированных машин – 19 571 (+36);
  • Артиллерийских систем – 21 058 (+3);
  • Средств ПВО – 1023 (+1);
  • Оперативно-тактических БПЛА – 20 071 (+29);
  • Автомобильной техники и автоцистерн – 30 965 (+17);
  • Специальной техники – 3635 (+2).

Потери в авиации и морской технике остались без изменений: самолеты – 369, вертолеты – 329, корабли и катера – 28.

Данные уточняются.

потери в войне
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