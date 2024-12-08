ВСУ за сутки уничтожили более 1400 россиян – Генштаб

Генштаб ВСУ обновил данные о российских потерях в войне против Украины, за прошедшие сутки армия РФ потеряла более 1400 военных.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Согласно данным Генштаба, с 24 февраля 2022 года по 8 декабря 2024 года общие потери личного состава врага составляют около 753 370 человек, из которых 1460 - за последние сутки.

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Кроме того, ВСУ уничтожили:

Танков – 9519 (+5 за сутки);

Боевых бронированных машин – 19 571 (+36);

Артиллерийских систем – 21 058 (+3);

Средств ПВО – 1023 (+1);

Оперативно-тактических БПЛА – 20 071 (+29);

Автомобильной техники и автоцистерн – 30 965 (+17);

Специальной техники – 3635 (+2).

Потери в авиации и морской технике остались без изменений: самолеты – 369, вертолеты – 329, корабли и катера – 28.

Данные уточняются.