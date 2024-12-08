На Херсонщине ранены семь гражданских в субботу

Из-за российской агрессии в Херсонской области в течение 7 декабря семь человек получили ранения.

Источник: Херсонская ОВА

Детали: Российские военные били по критической и социальной инфраструктуре; жилых кварталах населенных пунктов области, в частности повредили 7 частных домов.

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За прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Антоновка, Садовое, Приднепровское, Камышаны, Белозерка, Томина Балка, Станислав, Томарино, Осокоровка и город Херсон.