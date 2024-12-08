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Силы ПВО сбили 28 из 74 российских БПЛА

Роман ПетренкоВоскресенье, 8 декабря 2024, 08:47
Силы ПВО сбили 28 из 74 российских БПЛА
фото: ВС

Ночью на 8 декабря над Украиной было сбито 28 вражеских БпЛА, еще 46 локационно потеряны.

Источник: Воздушные силы

Детали: Уточняется, что оккупанты запускали БПЛА из Брянска, Курска, Орла, Миллерово и Приморско-Ахтарска.

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ПВО работала в Киевской, Харьковской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской и Запорожской областях.

Напомним: В ночь на 8 декабря враг атаковал Днепропетровскую область дронами и тяжелой артиллерией. Пострадал один человек, зафиксированы значительные повреждения инфраструктуры.

Воздушные силы ВСУПВО
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