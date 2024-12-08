Бойцы ССО показали зачистку вражеских окопов

Операторы ССО атаковали вражеские позиции, ликвидировав трех российских военных, и еще одного заставили сдаться в плен.

Источник: ССО

Детали: Уточняется, что бой состоялся на днях.

Реклама:

Во время специальных действий, враг пытался с дронов сбрасывать гранаты, однако воины ССО из стрелкового оружия сбили четыре российских "Мавика".

Операторы 3-го полка ССО зачистили вражеские позиции, закрепились и завели туда дружественное подразделение Сил безопасности и обороны Украины.