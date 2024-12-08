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Бойцы ССО показали зачистку вражеских окопов

Роман ПетренкоВоскресенье, 8 декабря 2024, 11:12
Бойцы ССО показали зачистку вражеских окопов
скриншот

Операторы ССО атаковали вражеские позиции, ликвидировав трех российских военных, и еще одного заставили сдаться в плен.

Источник: ССО

Детали: Уточняется, что бой состоялся на днях.

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Во время специальных действий, враг пытался с дронов сбрасывать гранаты, однако воины ССО из стрелкового оружия сбили четыре российских "Мавика".

Операторы 3-го полка ССО зачистили вражеские позиции, закрепились и завели туда дружественное подразделение Сил безопасности и обороны Украины.

ССОвойна
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