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Пентагон: США сохранят присутствие на востоке Сирии

Кристина Бондарева, Роман ПетренкоВоскресенье, 8 декабря 2024, 13:51
Пентагон: США сохранят присутствие на востоке Сирии
фото: википедия

Соединенные Штаты продолжат поддерживать свое присутствие на востоке Сирии и будут принимать меры, необходимые для предотвращения возрождения террористического "Исламского государства".

Источник: заместитель помощника министра обороны США по вопросам Ближнего Востока Дэниел Шапиро, которого цитирует Reuters, "Европейская правда"

Детали: Шапиро выступал через несколько часов после того, как сирийские повстанцы объявили о свержении режима Башара Асада в воскресенье утром 8 декабря.

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Шапиро призвал все стороны защищать гражданское население, особенно меньшинства, и уважать международные нормы.

8 декабря утром силы повстанцев в Дамаске объявили столицу "свободной" от многолетнего правителя Башара аль-Асада. Они заявили, что государственные учреждения будут оставаться под надзором бывшего премьер-министра до официальной передачи власти.

По сообщениям, Асад покинул Дамаск на самолете в неизвестном направлении. Премьер-министр Сирии Мохаммед Гази аль-Джалали заявил, что не знает, где сейчас находится Асад.

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В Белом доме заявили, что президент США Джо Байден внимательно следит за развитием событий в Сирии.

Министры обороны Турции и США в воскресенье обсудили в телефонном разговоре развитие событий в Сирии и вопросы двусторонней и региональной безопасности.

Избранный президент США Дональд Трампа после встречи с Владимиром Зеленским в Париже и на фоне падения режима Башара Асада в Сирии заявил о желании Киева заключить соглашение об остановке войны.

СирияСША
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