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Axios: Макрон убедил Трампа встретиться с Зеленским

Кристина Бондарева, Роман ПетренкоВоскресенье, 8 декабря 2024, 14:42
Axios: Макрон убедил Трампа встретиться с Зеленским
скриншот

Президент Франции Эмманюэль Макрон в последние дни работал над тем, чтобы убедить Дональда Трампа в рамках визита в Париж на открытие собора Парижской Богоматери провести совместную встречу с президентом Владимиром Зеленским.

Источник: Axios со ссылкой на два источника,  "Европейская правда"

Детали: Один источник сообщил, что сначала Трамп не соглашался на встречу, но в конце концов изменил свое мнение.

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Другой источник, знакомый с ходом встречи, сообщил, что она длилась 45 минут и была "хорошей и плодотворной".

Источник также сообщил, что окончательное решение о проведении трехсторонней встречи было принято незадолго до нее.

Зеленский сообщил, что встреча была "хорошей и продуктивной", и добавил, что они обсудили ситуацию на местах и "справедливый мир", а также договорились продолжать работать вместе и поддерживать связь.

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Встреча состоялась, когда Трамп готовится вступить в должность через шесть недель и начать дипломатический процесс для прекращения войны между Россией и Украиной.

Трамп после встречи с Зеленским в Париже и на фоне падения режима Башара Асада в Сирии заявил о желании Киева заключить соглашение об остановке войны.

Президент Зеленский в воскресенье заявил, что Украине необходим справедливый и сильный мир, который россияне не разрушат за несколько лет, как они это уже делали.

МакронЗеленскийТрампФранция
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