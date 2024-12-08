ГУР: Россия выводит корабли и вооружение из Сирии
Главное управление разведки Минобороны Украины заявляет, что россияне выводят корабли с базы в сирийском городе Тартус и перебрасывают вооружение самолетами с базы "Хмеймим".
Источник: ГУР в Telegram
Дословно: "После потери контроля над Дамаском на фоне продолжения наступательной операции оппозиционных сил в провинциях Латакия, Хама и Тартус российская армия вывела свои боевые корабли с военно-морской базы в Тартусе, которую Асад (свергнутый президент Сирии Башар Асад – ред.) ранее отдал в пользование Москве в качестве платы за свою безопасность.
8 декабря 2024 года из Тартуса в Средиземное море вышли фрегат "Адмирал Григорович" Черноморского флота РФ и грузовое судно "Инженер Трубин" Северного флота РФ.
Также россияне перебрасывают из Сирии остатки своих вооружений и военной техники военными бортами с авиабазы в Хмемиме".
Детали: Как отметили в ГУР, после взятия Дамаска оппозиционные к Асаду силы движутся к побережью.
"Вероятная потеря Россией военных баз в Тартусе и Хмеймиме финализирует поражение Кремля на Ближнем Востоке", - говорится в сообщении.
Предыстория:
- Утром 8 декабря сирийские повстанцы объявили об "освобождении" столицы Сирии города Дамаск. Асад сбежал.
- По данным СМИ, есть "очень высокая вероятность", что Асад 8 декабря мог погибнуть в авиакатастрофе.
- В то же время, Россия уверяет, якобы в результате состоявшихся переговоров с повстанцами Башар Асад принял решение оставить президентский пост и покинул страну, дав указание осуществить передачу власти мирным путем.