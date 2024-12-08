ГУР: Россия выводит корабли и вооружение из Сирии

обстановка вокруг Сирии по состоянию на 8 декабря, карта из Telegram ГУР

Главное управление разведки Минобороны Украины заявляет, что россияне выводят корабли с базы в сирийском городе Тартус и перебрасывают вооружение самолетами с базы "Хмеймим".

Источник: ГУР в Telegram

Дословно: "После потери контроля над Дамаском на фоне продолжения наступательной операции оппозиционных сил в провинциях Латакия, Хама и Тартус российская армия вывела свои боевые корабли с военно-морской базы в Тартусе, которую Асад (свергнутый президент Сирии Башар Асад – ред.) ранее отдал в пользование Москве в качестве платы за свою безопасность.

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8 декабря 2024 года из Тартуса в Средиземное море вышли фрегат "Адмирал Григорович" Черноморского флота РФ и грузовое судно "Инженер Трубин" Северного флота РФ.

Также россияне перебрасывают из Сирии остатки своих вооружений и военной техники военными бортами с авиабазы в Хмемиме".

Детали: Как отметили в ГУР, после взятия Дамаска оппозиционные к Асаду силы движутся к побережью.

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"Вероятная потеря Россией военных баз в Тартусе и Хмеймиме финализирует поражение Кремля на Ближнем Востоке", - говорится в сообщении.

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