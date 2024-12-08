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Трамп на вопрос, уменьшится ли помощь Украине: Возможно, конечно

Кристина Бондарева, Катерина ТищенкоВоскресенье, 8 декабря 2024, 17:56
Трамп на вопрос, уменьшится ли помощь Украине: Возможно, конечно
Дональд Трамп, фото Getty Images

Избранный президент США Дональд Трамп допустил, что американская помощь Украине может быть уменьшена после его вступления в должность 20 января.

Источник: Трамп в интервью NBC News, пишет "Европейская правда"

Детали: Это интервью стало первым после его победы на президентских выборах.

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В ответ на прямой вопрос журналистки, должна ли Украина готовиться к уменьшению помощи США, когда президент Трамп вернется в Белый дом, республиканец ответил: "Возможно. Конечно" ("Probably. Sure" – англ.).

На замечание журналистки, что Трамп обещал завершить войну между Россией и Украиной за 24 часа и даже еще до того, как официально станет президентом, он ответил: "Я пытаюсь".

Трамп также сказал, что не общался с главой Кремля Владимиром Путиным после победы на выборах. Но потом быстро уточнил, что "не говорил с ним недавно".

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На уточняющий вопрос, говорил ли он с российским лидером после выборов, Трамп отказался отвечать, объяснив, что не хочет подорвать переговоры.

Трамп также сказал, что количество жертв с обеих сторон конфликта идет на сотни тысяч людей, и что "этой войны никогда не должно было случиться".

Что предшествовало: До выборов в ноябре Трамп критиковал администрацию Джо Байдена за слишком большие расходы на поддержку Украины. Но также – за то, что его администрация не смогла остановить российско-украинскую войну. После победы Трамп практически не говорил о том, какой может быть политика его администрации в отношении российско-украинской войны, но неоднократно заявлял, что войну нужно закончить.

Ранее в воскресенье Трамп после встречи с Владимиром Зеленским в Париже 7 декабря и на фоне падения режима Башара Асада в Сирии заявил о желании Киева заключить соглашение об остановке войны.

Зеленский после встречи подчеркнул, что "мы все хотим завершить эту войну как можно быстрее и справедливо". Он также настаивал на "действенных гарантиях" мира Украине.

Трамппомощь УкраинеСША
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