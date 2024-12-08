Посольство США предупреждает о росте угроз от ракет и дронов РФ

Посольство США в Украине в воскресенье 8 декабря предупредило о росте угроз от российских ракет и дронов, а также призвало в случае воздушной тревоги находиться в укрытии.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на соответствующее заявление посольства

Детали: Посольство призвало граждан США в Украине к "особой осторожности" в связи с "ростом угроз со стороны российских ракет и беспилотников, нацеленных на критически важные объекты гражданской инфраструктуры Украины".

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Дословно: "Все граждане США должны следить за предупреждениями украинского правительства о воздушных атаках и следить за надежным приложением "Воздушная тревога" на своем мобильном телефоне.

Гражданам США следует придерживаться всех правительственных комендантских часов, быстро следовать инструкциям и искать укрытие во время воздушной тревоги".

Детали: Дипломаты рекомендовали определить места укрытия заранее, до объявления воздушной тревоги, а также следовать указаниям украинских чиновников и служб быстрого реагирования в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

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Что предшествовало: США призвали своих граждан на территории Украины проявить максимальную осторожность в связи с риском большой воздушной атаки со стороны РФ 20 ноября, посольство Соединенных Штатов даже перешло на дистанционную работу. Вслед за США из соображений безопасности свои посольства закрыли несколько европейских стран.

В МИД Украины в связи с этим заявили об "информационном нагнетании " и напомнили, что угрозы обстрелов со стороны государства-агрессора являются ежедневной реальностью для украинцев с начала полномасштабного вторжения России.

21 ноября, по данным Воздушных сил, во время ракетной атаки на город Днепр РФ применила межконтинентальную баллистическую ракету. Хозяин Кремля Владимир Путин заявил, что во время атаки на Днепр 21 ноября россияне применили ракету средней дальности "Орешник".

Чиновник США заявил, что незадолго до запуска баллистической ракеты средней дальности, которую Путин назвал "Орешником", Россия предупредила США о ракетном ударе по Украине.