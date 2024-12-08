Россияне снова пытались атаковать Украину ударными БпЛА

В воскресенье в течение дня продолжались атаки вражеских дронов на территорию Украины, вечером зафиксированы новые группы БпЛА.

Источник: Воздушные силы ВСУ

Детали: Российские войска начали атаковать Украину ударными БпЛА около 13 часов.

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По состоянию на 18 часов было зафиксировано:

БпЛА в центре Запорожской области, курс – северный/северо-западный;

БпЛА на Днепропетровщине, курс – северный/северо-западный;

БпЛА на Полтавщине – курс северо-западный;

БпЛА на границе Полтавщины, Черкасской, Кировоградской областей, курс - северо-западный.

Впоследствии угрозу применения ударных БпЛА объявили на Сумщине, фиксировались новые группы вражеских беспилотников.

В 18:17 на Киевщине объявили угрозу применения вражеских ударных БпЛА с юго-востока.

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В 18:46 Воздушные силы предупреждали о БпЛА на востоке Киевщины западным курсом и БпЛА на границе Полтавщины, Черкасщины, курс – северо-западный.

В 18:51 появилось сообщение, что вражеские БпЛА движутся в направлении Киева с юго-востока. В 19:11 это предупреждение было повторено. Вскоре в столице объявили воздушную тревогу.

В 19:57 был объявлен отбой угрозы ударных БпЛА по областям.