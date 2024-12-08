Самолет, который мог доставить Асада в Москву, вылетел из Латакии – СМИ

самолет, который мог вывезти Асада в Москву, скриншот Flightradar из телеграм-канала российской службы ВВС

Русская служба BBC News сообщила, что самолет, который мог вывезти свергнутого президента Сирии Башара Асада с семьей в Москву, несколько часов назад вылетел из города Латакия на северо-западе Сирии.

Источник: русская служба BBC News

Дословно: "Российский самолет несколько часов назад (сообщение опубликовано около 20:00 – ред.) вылетел из Латакии, затем выключил транспондер и направился в сторону России. Борт мог взлететь с российской военной базы Хмеймим или из аэропорта Латакии.

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Данные об этом можно увидеть сайте Flightradar, который мониторит перемещение воздушных судов.

Транспондер самолета был ненадолго включен близ Москвы и снова выключен перед посадкой".

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