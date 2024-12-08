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Самолет, который мог доставить Асада в Москву, вылетел из Латакии – СМИ

Катерина ТищенкоВоскресенье, 8 декабря 2024, 20:57
Самолет, который мог доставить Асада в Москву, вылетел из Латакии – СМИ
самолет, который мог вывезти Асада в Москву, скриншот Flightradar из телеграм-канала российской службы ВВС

Русская служба BBC News сообщила, что самолет, который мог вывезти свергнутого президента Сирии Башара Асада с семьей в Москву, несколько часов назад вылетел из города Латакия на северо-западе Сирии.

Источник: русская служба BBC News

Дословно: "Российский самолет несколько часов назад (сообщение опубликовано около 20:00 – ред.) вылетел из Латакии, затем выключил транспондер и направился в сторону России. Борт мог взлететь с российской военной базы Хмеймим или из аэропорта Латакии.

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Данные об этом можно увидеть сайте Flightradar, который мониторит перемещение воздушных судов.

Транспондер самолета был ненадолго включен близ Москвы и снова выключен перед посадкой".

Предыстория:

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  • Утром 8 декабря сирийские повстанцы объявили об "освобождении" столицы Сирии города Дамаск. Асад сбежал.
  • Агентство Reuters писало, что есть "очень высокая вероятность", что Асад 8 декабря мог погибнуть в авиакатастрофе.
  • В то же время, Россия еще днем заявила, что в результате состоявшихся переговоров с повстанцами Башар Асад принял решение оставить президентский пост и покинул страну, дав указание осуществить передачу власти мирным путем.
  • Главное управление разведки Минобороны Украины назвало дезинформацией сообщения об авиакатастрофе самолета со свергнутым президентом Сирии Башаром Асадом.
  • Вечером российские государственные агентства ТАСС и РИА Новости сообщили, что Асад со своей семьей находятся в Москве, Россия предоставила им убежище.

СирияРосcия
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