Больше всего атак на Покровском направлении, здесь обезвредили 329 оккупантов – Генштаб

В воскресенье на фронте произошло 178 боевых столкновений, больше всего вражеских атак зафиксировано на Покровском направлении – 53, тогда как на Кураховском направлении россияне атаковали 40 раз, на Лиманском – 28.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 22 часа

Детали: Российские захватчики нанесли по территории Украины 12 авиационных ударов, сбросив 24 УАБ. Кроме этого, россияне привлекли для поражения 444 дронов-камикадзе и совершили более двух с половиной тысяч обстрелов по позициям украинских войск и населенных пунктах.

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На Харьковском направлении враг 4 раза без успеха атаковал оборонительные рубежи украинских воинов неподалеку Волчанска, Липцев и Высокой Яруги.

На Купянском направлении противник 8 раз проводил штурмы в районах Песчаного, Колесниковки, Лозовой и Загрызово. Украинские защитники отбили шесть атак, еще два боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Лиманском направлении в течение суток российские захватчики 28 раз атаковали позиции украинцев неподалеку Богуславки, Дружелюбовки, Копанки, Зеленого Гая, Заречного, Тернов, Ямполовки, Надежды и Макеевки. Три боестолкновения продолжаются.

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На Краматорском направлении защитники остановили 3 наступательные действия россиян вблизи населенных пунктов Ступочки, Часов Яр и Белая Гора.

На Торецком направлении россияне 8 раз атаковали силы обороны у Торецка, Дилиевки, Леонидовки и Щербиновки, сейчас идет одно боестолкновение.

С начала этих суток на Покровском направлении россияне 53 раза пытались прорвать украинскую оборону неподалеку населенных пунктов Миролюбовка, Новоторецкое, Проминь, Лысовка, Даченское, Зеленое, Новый Труд, Желтое, Новотроицкое и Чумацкое. Четыре атаки до сих пор продолжаются.

Противник несет значительные потери – в воскресенье на этом направлении было обезврежено 329 оккупантов, 142 из них – безвозвратно. Кроме этого, уничтожена одна боевая бронированная машина, две единицы автомобильной техники и миномет.

На Кураховском направлении враг 40 раз атаковал украинские позиции вблизи Сонцовки, Старых Тернов, Максимильяновки, Дачного, Курахово, Катериновки, Елизаветовки, Гановки, Антоновки и Успеновки. 36 наступательных действий противника остановлено Силами обороны, четыре атаки продолжаются. С начала суток на этом направлении обезврежено 97 оккупантов, 51 из них – безвозвратно, также уничтожено три боевые бронированные машины и один автомобиль.

На Времовском направлении захватчики совершили 19 наступательных действий неподалеку Новоселки, Новодаровки, Сухих Ялов и Благодатного.

На Ореховском направлении украинские защитники отбили один вражеский штурм вблизи Нестерянки. Также противник сбросил десять авиабомб на районы населенных пунктов Новоандреевка и Малая Токмачка.

Четыре раза на Приднепровском направлении россияне потерпели поражение, атакуя оборонительные рубежи украинцев.