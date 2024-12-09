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DeepState: Россияне продвинулись вблизи 5 населенных пунктов в Донецкой области

Иван ДьяконовПонедельник, 9 декабря 2024, 01:54
DeepState: Россияне продвинулись вблизи 5 населенных пунктов в Донецкой области
карта: DeepState

В ночь на 9 декабря аналитики проекта DeepState сообщили о продвижении россиян вблизи 5 населенных пунктов в Донецкой области.

Источник: DeepState

Дословно: "Враг продвинулся в Трудовом, Курахово, возле Шевченко, Возрождения и Пушкино".

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Предыстория:

  • Аналитики проекта DeepState 8 декабря сообщили, что ситуация вокруг Великой Новоселки в Донецкой области продолжает обостряться.
  • Аналитики Института изучения войны (ISW) в своем отчете за 8 декабря предположили, что Кремль, вероятно, продолжит свои попытки захватить город Покровск Донецкой области, несмотря на значительные человеческие и материальные потери.
  • По данным издания Reuters, войска РФ установили новый рекорд недельного продвижения с начала 2022 года, захватив почти 235 квадратных километров территории Украины.
  • По данным аналитиков ISW, в последнее время российские захватчики продвигаются значительно быстрее, чем за весь 2023 год, и не оставляют намерений захватить всю Донецкую область.
  • Аналитики указывают на то, что продвижение российских войск в значительной степени является результатом выявления и тактического использования уязвимых мест в украинской линии фронта.

оккупациявойнаДонецкая область
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