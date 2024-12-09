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В Нидерландах по подозрению в шпионаже и краже технологий задержали россиянина

Иван ДьяконовПонедельник, 9 декабря 2024, 03:51
В Нидерландах по подозрению в шпионаже и краже технологий задержали россиянина
литографический аппарат ASML. Фото: Getty Images

43-летнего гражданина России, бывшего сотрудника нидерландской компании ASML, обвиняют в краже технологий и нарушении санкционного законодательства. Имя задержанного не раскрывается.

Источник: NOS

Детали: По данным следствия, мужчину подозревают в краже документов с технологическими пособиями, касающихся производства микрочипов. Эти данные, по версии следствия, могли помочь развитию российской полупроводниковой промышленности.

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Утверждается, что с 2015 года он работал инженером в нескольких нидерландских компаниях по производству чипов, в частности в компании ASML – мировом лидере полупроводникового оборудования для создания микрочипов. Россиянин также сотрудничал с другими компаниями, в частности "Маппер", которая сейчас принадлежит российскому производителю военных беспилотников "Астрон".

"Маппер" и "Астрон" подпадают под санкции США, что означает, что торговля с этими компаниями запрещена.

По данным спецслужб, инженер участвовал в схеме, которая помогала России обходить санкции, за что получил в качестве вознаграждения несколько десятков тысяч евро.

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ASML подтверждает факт кражи технологий и сотрудничает с правоохранительными органами.

"Похищенная информация, среди прочего, помогла бы российскому производству микросхем", – говорится в сообщении.

Мужчина до сих пор находится в Нидерландах и находится под стражей. 9 декабря суд в Роттердаме должен избрать для россиянина меру пресечения.

шпионажНидерландыРосcиятехнологии
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