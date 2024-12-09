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Трамп планирует отменить гражданство по праву рождения

Иван ДьяконовПонедельник, 9 декабря 2024, 04:48
Трамп планирует отменить гражданство по праву рождения
Дональд Трамп. Фото: Скриншот

Избранный президент США Дональд Трамп объявил о намерении отменить гражданство по праву рождения, предусмотренное 14-й поправкой Конституции в первый день своего президентства.

Источник: Трамп в интервью телеканалу NBC News

Детали: Трамп отметил, что для реализации идеи может потребоваться изменить Конституцию США, вероятно, через обращение к американскому народу. Он выразил недовольство нынешней системой гражданства по праву рождения, назвав ее "смешной". 

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Трамп отметил, что такая практика существует только в США, игнорируя примеры других стран, таких как Канада или Бразилия. "Мы должны положить этому конец", – заявил Трамп.

На вопрос, как именно он планирует изменить законодательство, ведь это право закреплено в 14-й поправке конституции, Трамп ответил, что "собирался сделать это через исполнительную власть".

Он рассказал, что во время своего предыдущего президентского срока не успел реализовать эту инициативу из-за пандемии COVID-19.

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Трамп также затронул вопрос так называемых "Мечтателей" – иммигрантов, которые приехали в США в детском возрасте. Он выразил готовность сотрудничать с демократами для поиска компромисса относительно их статуса.

"Мы должны что-то сделать с "Мечтателями". Они стали успешными, имеют работу или даже свой бизнес. Нам придется что-то с ними делать".

Справочно: 14-я поправка, ратифицированная в 1868 году, гарантирует гражданство всем, кто родился на территории США. Для ее изменения необходимо согласие трех четвертей штатов.

ТрампСША
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