Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

ВСУ за сутки отминусовали 1 220 оккупантов и 18 ББМ

Ирина БалачукПонедельник, 9 декабря 2024, 07:27
ВСУ за сутки отминусовали 1 220 оккупантов и 18 ББМ
Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Силы обороны продолжают наносить потери стране-агрессору России – только за минувшие сутки обезвредили 1 220 захватчиков, 3 артиллерийские системы и 18 ББМ врага.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 09.12.24 ориентировочно составили:

Реклама:
  • личного состава – около 754 590 (+1 220) человек,
  • танков – 9 519 (+0) ед,
  • боевых бронированных машин – 19 589 (+18) ед,
  • артиллерийских систем – 21 061 (+3) ед,
  • РСЗО – 1 253 (+0) ед,
  • средств ПВО – 1 023 (+0) ед,
  • самолетов – 369 (+0) ед,
  • вертолетов – 329 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 20 093 (+22) ед,
  • крылатых ракет – 2 859 (+2) ед,
  • кораблей/катеров – 28 (+0) ед,
  • подводных лодок – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 30 989 (+24) ед,
  • специальной техники – 3 636 (+1) ед.

Данные уточняются.

Росcияпотери в войне
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Шольц и Трамп согласились в том, что война в Украине "длится слишком долго"

Суд отправил в СИЗО главу КРАИЛ, подозреваемого в пособничестве РФ

Зеленский нецензурно высказался о Путине, который предлагает "дуэль" с "Орешником"

видеоТЦК и полиция "выкуривали" водителя из машины газом и пытались поджечь. Минобороны ведет проверку

Путин утверждает, что "Газпром" "переживет" конец транзита газа через Украину

Путин жалеет, что не начал масштабное вторжение в Украину раньше

Все новости...
Росcия
Россия с начала полномасштабного вторжения потеряла более 755 тысяч вояк – Генштаб
Военные КНДР остаются в Курской области в боевой готовности – Пентагон
Новейшая "Ось зла" и ситуативные попутчики. Как страны-союзники России помогают ей в войне против Украины
Последние новости
23:55
ФутболСборная Украины сохранила за собой 25-е место в обновленном рейтинге ФИФА
23:55
Россияне ракетами атаковали жилой дом в Кривом Роге
23:18
Новости экономики 19 декабря: Украина побеждает в экономической войне против РФ, совладелец АТБ покупает "Аэрок"
22:38
В Украине анонсировали "Рамштайн" в январе 2025 года
22:35
боксГетман, Джокер и Агент-47: какими образами Усик удивлял мир
22:31
Умеров: Португалия сохранит уровень помощи Украине в 2025 году
22:15
СМИ: Венгрия заблокировала санкции ЕС против совладельцев "Калашникова"
22:01
Шольц и Трамп согласились в том, что война в Украине "длится слишком долго"
21:58
видео, обновленоВблизи базы Северного флота РФ в Мурманске прогремели взрывы
21:56
колонкаСможет ли Усик побить рекорды спортивного долголетия братьев Кличко
Все новости...
Реклама:
Реклама: