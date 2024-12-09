Президенту Южной Кореи могут запретить выезд из страны
Полиция Южной Кореи заявила, что рассматривает возможность запрета на выезд за границу для президента Юна Сок Йоля в рамках расследования обвинений, связанных с кратковременным объявлением военного положения на прошлой неделе.
Источник: южнокорейское информагентство Yonhap
Детали: Южнокорейского президента объявили подозреваемым в расследовании дела о государственной измене, мятеже и злоупотреблении властью.
Представитель полиции на брифинге сообщил, что Юн пока не попал под запрет на въезд из страны, поскольку сперва нужно "обеспечить необходимые материалы".
"Мы принимаем решение на основе всестороннего рассмотрения, включая возможность того, что он покинет страну", – сказал правоохранитель.
Он не исключил возможность ареста Юна без ордера при условии, что будут соблюдены соответствующие требования. Также полиция допускает личный допрос Юна.
"Нет никаких человеческих или физических ограничений для субъекта расследования", – заявил во время брифинга начальник Национального управления расследований Ву Чон Су.
Агентство сообщает, что дело о государственной измене, мятеже и злоупотреблении властью расследует специальная группа из 150 следователей.
Предыстория:
- 3 декабря президент Южной Кореи Юн Сок Йоль 3 декабря объявил чрезвычайное военное положение в стране. В прямом телеобращении к нации во вторник Юн заявил, что эта мера необходима для защиты страны от "коммунистических сил". Он не назвал конкретной угрозы со стороны КНДР, обладающей ядерным оружием, и сосредоточился на своих внутренних политических оппонентах.
- Национальная ассамблея Южной Кореи смогла 4 декабря проголосовать за требование к президенту Юн Сок Йолю отменить чрезвычайное военное положение. После этого президент Южной Кореи Юн Сок Йоль заявил, что военное положение в стране будет отменено.
- Оппозиционная Демократическая партия Южной Кореи планировала обвинить президента Юн Сок Йоля в государственной измене и запустить процедуру импичмента.
- Лидер правящей партии Южной Кореи заявил 6 декабря, что президента Юн Сок Йоля надо немедленно отстранить от исполнения обязанностей, добавив, что Юн приказал арестовать известных политиков во время своего военного положения, которое позже было отменено.
- В обращении 7 декабря президент Южной Кореи заявил, что он "искренне сожалеет" о том, что вызвал беспокойство общественности объявлением военного положения, пообещав при этом больше не повторять подобного.
- В тот же день парламент Южной Кореи не проголосовал за импичмент президента Юн Сок Йоля, однако лидер правящей партии заявил, что президент таки уйдет в отставку.