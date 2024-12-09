Президенту Южной Кореи могут запретить выезд из страны

Полиция Южной Кореи заявила, что рассматривает возможность запрета на выезд за границу для президента Юна Сок Йоля в рамках расследования обвинений, связанных с кратковременным объявлением военного положения на прошлой неделе.

Источник: южнокорейское информагентство Yonhap

Детали: Южнокорейского президента объявили подозреваемым в расследовании дела о государственной измене, мятеже и злоупотреблении властью.

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Представитель полиции на брифинге сообщил, что Юн пока не попал под запрет на въезд из страны, поскольку сперва нужно "обеспечить необходимые материалы".

"Мы принимаем решение на основе всестороннего рассмотрения, включая возможность того, что он покинет страну", – сказал правоохранитель.

Он не исключил возможность ареста Юна без ордера при условии, что будут соблюдены соответствующие требования. Также полиция допускает личный допрос Юна.

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"Нет никаких человеческих или физических ограничений для субъекта расследования", – заявил во время брифинга начальник Национального управления расследований Ву Чон Су.

Агентство сообщает, что дело о государственной измене, мятеже и злоупотреблении властью расследует специальная группа из 150 следователей.

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