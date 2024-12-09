Россияне непрерывно атакуют Силы обороны: за сутки – более 190 боевых столкновений

В течение суток на фронте произошло 191 боевое столкновении с российскими захватчиками. 90 штурмов враг сосредоточил на Покровском и Кураховском направлениях, которые были отбиты, еще 19 раз оккупанты атаковали Времовское направление.

Источник: сводка Генштаба ВСУ

Дословно: "Ситуация на фронте остается сложной. Противник, используя свое преимущество в живой силе и технике, непрерывно атакует наши позиции. Украинские защитники стойко сдерживают натиск оккупантов, нанося врагу значительные потери".

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На Харьковском направлении враг пять раз штурмовал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Волчанск, Липцы и Высокая Яруга.

На Купянском направлении за сутки произошло восемь атак захватчиков. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Песчаного, Колесниковки, Лозовой и Загрызово.

На Лиманском направлении враг атаковал 28 раз. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи Богуславки, Дружелюбовки, Копанки, Зеленого Гая, Заречного, Тернов, Ямполовки, Грековки, Надежды и Макеевки.

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На Краматорском направлении оккупанты три раза атаковали в районах населенных пунктов Ступочки, Часов Яр и Белая Гора.

На Торецком направлении враг совершил восемь атак неподалеку населенных пунктов Торецк, Дилиевка, Леонидовка и Щербиновка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 53 штурмовые действия агрессора в сторону населенных пунктов Миролюбовка, Новоторецкое, Луч, Лысовка, Даченское, Зеленое, Новый Труд, Желтое, Новотроицкое и Чумацкое.

На Кураховском направлении Силы обороны отбили 40 российских атак. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед в районах Сонцовки, Старых Тернов, Максимильяновки, Дачного, Курахово, Катериновки, Елизаветовки, Гановки, Антоновки и Успеновки.

На Времовском направлении противник совершил 19 штурмов наших позиций в районах Новоселки, Новодаровки, Сухих Ялов и Благодатного.

На Ореховском направлении оккупационные войска, при поддержке авиации, один раз штурмовали позиции Сил обороны в районе населенного пункта Нестерянка.

Силы обороны прилагают усилия для недопущения продвижения противника в глубину украинской территории, успешно отбили семь наступательных действий врага на Приднепровском направлении.

На Гуляйпольском и Северском направлениях за прошедшие сутки враг активных действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Воины ВСУ наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.