Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Белом доме считают, что падение режима Асада в Сирии указывает на ослабление РФ и Ирана

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникПонедельник, 9 декабря 2024, 22:33
В Белом доме считают, что падение режима Асада в Сирии указывает на ослабление РФ и Ирана
Заместитель советника по национальной безопасности Белого дома Джон Файнер. Getty Images

Заместитель советника по национальной безопасности Белого дома Джон Файнер считает, что падение режима Башара Асада в Сирии свидетельствует об ослаблении России и Ирана.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на его интервью CNN

Детали: По словам Файнера, Москва и Тегеран, которые были основными опорами для режима Асада, "были полностью застигнуты этим врасплох, но это не было просто ошибкой и не было просто случайностью".

Реклама:

"(Режим Асада. – Ред.) фактически стал российско-иранским совместным предприятием внутри Сирии, и оба партнера по совместному предприятию больше не могли оказывать поддержку, необходимую режиму для выживания, и это в значительной степени объясняет, почему он больше не у власти", – добавил он.

Представитель Белого дома напомнил, что это не первая потеря Ирана на Ближнем Востоке в последние месяцы, напомнив об ослабленных войной с Израилем группировках ХАМАС и "Хезболла".

"Иран сейчас не на пике сил, и о последствиях этого позволю говорить другим, но это, откровенно говоря, результат работы Соединенных Штатов и наших партнеров в течение последнего года, которая привела нас к этому моменту", – констатировал Файнер.

РЕКЛАМА:

С другой стороны, война в Украине уже "показала, каким партнером в сфере безопасности Россия может быть для других стран", добавил советник.

Напомним, повстанцы в Сирии 8 декабря заявили, что взяли под контроль столицу Дамаск, сигнализируя о конце более двух десятилетий правления Асада. Асад, насколько известно, находится в Москве.

Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан отметил, что США будут работать над защитой от террористической угрозы, которая может поступить от Сирии после внезапного свержения там режима Башара Асада.

СШАСирияИранРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Украина провела первую атаку исключительно с помощью роботизированных систем

МВФ одобрил новый транш для Украины в размере $1,1 миллиарда

обновлено, фотоРоссияне попали дроном в девятиэтажку в Харькове, шесть человек пострадали

Спасатели говорят о 60-80 пострадавших в результате инцидента на ярмарке в Магдебурге

Зеленский согласовал более 30 новых послов

Reuters: Технические проблемы в РФ остановили поставки российской нефти по трубопроводу "Дружба"

Все новости...
США
СМИ: В США задержали предполагаемого убийцу гендиректора компании медицинского страхования
Россияне нашли лазейку, чтобы покупать микросхемы в США несмотря на санкции – Bloomberg
Германия и США объединят усилия в разработке для ВСУ единой программы управления дронами
Последние новости
05:40
США обвинили Китай в содействии агрессии России против Украины
05:08
Украина и Испания согласовали график поставок вооружения – Минобороны
04:54
Формула-1Хэмилтон в Ferrari, 3 дебютанта и другие изменения стартовой решетки в 2025 году
03:57
ISW: Украина провела первую атаку исключительно с помощью роботизированных систем
02:55
Россия убила более 12,3 тыс. гражданских в Украине – ООН
02:08
В Магдебурге задержали подозреваемого в смертельном наезде на посетителей рождественской ярмарки
01:59
БоксМежду командами Усика и Фьюри возник спор о назначении нового третьего судьи в реванше
01:30
Наблюдатели ОБСЕ опубликовали финальный отчет о парламентских выборах в Грузии
00:56
МВФ одобрил новый транш для Украины в размере $1,1 миллиарда
00:25
обновляетсяРоссия атакует Украину дронами-камикадзе
Все новости...
Реклама:
Реклама: