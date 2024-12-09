Генштаб: Враг интенсивно атакует на Покровском направлении, там полсотни столкновений за сутки

На фронте с начала суток 9 декабря состоялось 151 боевое столкновение, наиболее интенсивно – на Покровском направлении.

Источник: оперативная информация по состоянию на 22.00 09 декабря

Дословно: "С начала суток произошло 151 боевое столкновение, противник нанес 34 авиационных удара, сбросив при этом 54 КАБ, применил 681 дрон-камикадзе, совершил почти 4000 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск".

Реклама:

Детали: На Харьковском направлении российские террористы пять раз без успеха штурмовали позиции украинских подразделений в районе Глубокого и Волчанска.

Семь раз враг атаковал наши укрепления на Купянском направлении в районах Лозовой и Загрызово, два боестолкновения до сих пор продолжаются. Авиационным ударам КАБами подверглись населенные пункты Ковшаровка, Кругляковка и Лозовая.

14 атак врага отбили украинские воины вблизи Грековки, Зеленого Гая, Надежды, Макеевки, Торского и Ямполовки на Лиманском направлении.

РЕКЛАМА:

На Северском направлении враг наступательных действий не проводил, однако нанес авиационные удары по Федоровке, Кузьминовке и Северску.

На Краматорском направлении завершились неудачей две попытки захватчиков продвинуться вперед вблизи Часового Яра и Орехово-Васильевки. Российская авиация ударила по Дружковке.

На Торецком направлении оккупанты сегодня восемь раз штурмовали позиции наших защитников в районах Торецка, Щербиновки и Нелиповки

Интенсивно атакует противник украинских защитников на Покровском направлении. В течение дня враг совершил 51 наступательное действие. Наибольшая активность российских оккупантов сохраняется в районах Миролюбовки, Лисовки, Луча, Даченского, Чумацкого и Шевченко.

На Кураховском направлении на это время суток насчитывается 37 боевых столкновений.

На Времовском направлении противник в течение дня совершил 27 атак в направлении Константинополя, Новоселки и вблизи Сухих Ялов, Сторожевого, Нескучного и Благодатного.

На Приднепровском направлении три вражеских штурма потерпели неудачу.

На Курщине украинские защитники отбили десять атак захватчиков, в настоящее время одно боестолкновение продолжается. Враг за день нанес 22 авиационных удара по своей территории, сбросив при этом 36 управляемых авиабомб.