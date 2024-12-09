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СМИ: В США задержали предполагаемого убийцу гендиректора компании медицинского страхования

Татьяна ОлейникПонедельник, 9 декабря 2024, 23:09
СМИ: В США задержали предполагаемого убийцу гендиректора компании медицинского страхования
Фото подозреваемого - Департамент полиции Нью-Йорка

В американском штате Пенсильвания в понедельник задержали мужчину, которого подозревают в убийстве генерального директора одной из крупнейших американских компаний, занимающихся медицинским страхованием, Брайана Томпсона.

Источник: CNN, BBC

Детали: По данным издания, подозреваемого среди клиентов узнал работник McDonald's и вызвал полицию. Работники полиции идентифицировали мужчину, как 26-летнего Луиджи Манджоне.

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С собой у него было "несколько предметов, связывающих его с инцидентом", в том числе маска и огнестрельное оружие. Также полицейские нашли несколько удостоверений личности - одно с настоящим именем, другое поддельное. В частности, при себе у него были американский паспорт и поддельное удостоверение личности штата Нью-Джерси, которое использовали для регистрации в хостеле в Нью-Йорке, где подозреваемого заметили перед стрельбой.

Полиция также утверждает, что при себе у него был рукописный "трехстраничный манифест", который проливает свет на его "мотивы и мышление" и свидетельствует, что он, "похоже, испытывает неприязнь к корпоративной Америке".

В профиле Манджоне в LikedIn указано, что он работал инженером по обработке данных в TrueCar, цифровом сайте розничной торговли новыми и подержанными автомобилями.

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Что предшествовало:

  • В центре Нью-Йорка 4 декабря неизвестный открыл огонь и застрелил генерального директора одной из крупнейших американских компаний, которые занимаются медицинским страхованием, Брайана Томпсона.
  • По данным ВВС, убийство Томпсона в центре Нью-Йорка стало шоком для Америки, но в то же время высветило масштабную проблему: индустрию медицинского страхования, которая вызывает гнев у граждан.
  • Протесты против отказов страховых компаний в покрытии лечения становятся все более частыми. Люди рассказывают о собственном опыте, когда им приходилось бороться за право на медицинское покрытие, часто безуспешно.
  • Американская система здравоохранения, по словам экспертов, чрезвычайно сложная и дорогая. Большая часть пациентов сталкивается с непрозрачными счетами и отказами в покрытии даже назначенного лечения.

СШАубийство
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