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Министр финансов Германии заверил в поддержке Украины в 2025 году

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникПонедельник, 9 декабря 2024, 23:36
Министр финансов Германии заверил в поддержке Украины в 2025 году
Фото - Getty Images

Министр финансов Германии Йорг Кукис заверил в неизменности поддержки Украины в 2025 году, несмотря на то, что в стране до сих пор не приняли постоянный бюджет.

Источник: Кукис сказал перед встречей министров финансов стран еврозоны в Брюсселе в понедельник, 9 декабря, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на n-tv

Детали: Кукис заявил, что немецкий вклад двусторонней поддержки Украины на 2025 год "обеспечен, а также гарантирован" в предварительной договоренности по бюджету.

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Он подчеркнул, что вклад Германии "обеспечен в полном объеме".

Согласно проекту бюджета на 2025 год, немецкая помощь Украине была сокращена до 4 миллиардов евро с около 8 миллиардов евро в 2024 году.

Но споры между партиями власти и, наконец, распад федеральной коалиции и назначение досрочных выборов в Бундестаг поставили это на паузу.

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В то же время, по информации СМИ, Германия сможет предоставить большую часть из 4 миллиардов евро, обещанных Украине, даже если бюджет на 2025 год не будет утвержден вовремя.

Германияпомощь Украине
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