Россия атаковала Запорожье в новогоднюю ночь: прогремели взрывы, горят дома
Среда, 1 января 2025, 00:45
За два часа до Нового года 2025 в Запорожье прогремел взрыв во время воздушной тревоги. В результате атаки в области зафиксирован пожар в частном секторе.
Источник: Воздушные силы, "Суспільне"
Детали: По данным военных, в это время на Запорожье россияне запустили ударные беспилотники.
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Перед этим оккупанты атаковали область с КАБов.
Это уже шестая воздушная тревога в области за 31 декабря.
Обновлено: Около часа ночи 1 января Федоров сообщил, что в результате вражеской атаки в одном из населенных пунктов области горит несколько частных домов. Спасатели спасли женщину.