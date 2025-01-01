Зеленский напомнил РФ слова украинского дедушки: "Время свалить с нашей земли"

Новогоднее поздравление президента Украины Владимира Зеленского

Дорогой народ!

За мной - "Украина-мать". Украина, которая твердо стоит на ногах. Не склоняет головы, смотрит вперед, верит в свое будущее и победу над всем тем злом, которое Россия нам принесла. Украина, которая способна достичь справедливого мира, имея щит и меч. Защищая свой народ, свои цвета, свою независимость. Я обращаюсь сегодня ко всем, кто ценит Украину, бережет свое государство, говорит с любовью о ней: "Моя". Я благодарю вас за 2024-й. Нашим людям, которые проходят все трудности с достоинством. Людей, для которых быть гражданами Украины - гордость. А для меня гордость - быть президентом таких людей, украинцев и украинок, которые доказывают: никакие крылатые ракеты не одолеют народ, у которого есть крылья.

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В течение этого високосного года мы доказывали это каждый день. И видели это вчера. Когда были окрылены счастьем, потому что на родную землю из плена вернулись 189 украинцев. Потому что они встретят Новый год дома. Потому что мы возвращаем своих. 1358 человек за этот год. 3956 украинцев за это время. И я называю не приблизительные, а очень точные цифры, потому что каждый из них - это человек, наш человек, очень важный человек. И с возвращением каждого мы возвращаем в Украину жизнь.

И как каждый раз, когда это происходит, плачем мы все. Неважно, это растроганная мать, или это ребенок, который дождался папу, или президент Украины, мы плачем все, потому что все мы - люди и сохранили в себе свет.

И он помогал нам выстоять эти более тысячи дней. Быть смелыми, когда это так нужно. Быть сильными, когда это так важно. Как это делали наши учителя, наши медики, наши энергетики, наши транспортники, как это делали все наши ПВОшники, мобильные огневые группы. Ребята, сбившие за этот год 1310 крылатых и баллистических ракет, 7800 иранских "Шахедов". Браво! Гордость! Спасибо! Мы прошли этот год вместе. Преодолевали вместе все, что приносил 2024-й. Победы и неудачи. Радости и вызовы. Слезы счастья, когда нам удавалось. И слезы боли, когда нас ранили - в сердце.

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Июль. Утро. "Охматдет". Так бьют слабаки и трусы. И мы никогда не забудем эти детские глаза. И мы никогда им этого не простим! Когда зло несет смерть, наш ответ - живая цепь. Так выглядит сила украинцев. И это наше единство было заметно из космоса. Его видел Бог. Видел, какие у нас люди. Какие у нас дети. И я не забуду те невероятно взрослые и сильные глаза мальчика из "Охматдета". Сколько в нем жизни, энергии, достоинства! И насколько один этот ребенок сильнее Путина! Насколько все наши дети сильнее всего их зла. Украинские мальчики и девочки, которые побеждают эту войну, получают знания онлайн и даже в подземных школах, выигрывают мировые научные олимпиады, собирают средства для нашей армии, придумывают технические решения, которые помогают нашей обороне. Вы - фантастическое поколение! Вот за кого мы боремся. Вот кого прежде всего защищают наши герои, наши воины. Кто держится сам и держит на своих плечах независимость. Кто держится сам и держит на своих плечах независимость. Там, где воля и доблесть бьются ежедневно, и сейчас - в эту новогоднюю ночь. На всех наших направлениях. На всех. На востоке, где сейчас очень, очень тяжело и очень непросто. Но мы верим, мы знаем: выстоите. Выстоят наши ребята. Выстоят ваши дух и смелость. Все то, благодаря чему вы в этом году не отдали наши Сумы и Харьков, наш Херсон и наше Запорожье. А россияне этого очень хотели. Но вместо этого вы отдали оккупантам долг, возвращая войну обратно домой, в Россию. И тот, кто сеял беду на нашей земле, получил ее на своей. На Курщине и в других местах, куда в этом году прилетал наш ответ, наша справедливость.

Справедливость. Всего одно слово, но за ним стоят сотни тысяч наших людей. Наша "оборонка" и наша наука. Чьи ум и труд делали нас крепче, потому что 30% всего, что в этом году было у наших ребят на поле боя, - все это было сделано в Украине.

И на одном таком заводе я спросил у молодого инженера: "Как же вам столько удалось, как же эти люди столько смогли?". И парень пошутил: "Так это же не просто люди, они - ракеты".

И знаете, в этот момент мне стало стыдно как гражданину, что с 90-х годов государство не замечало таких наших людей. И я горжусь, когда весь год, встречаясь с ними, слышу: они счастливы, что нужны Украине. И что Украина снова строит свое, свои ракеты. И впервые делает более миллиона БпЛА за год. Заставляет врага учить украинский. "Паляниця", "Пекло", "Рута". Заставляет дрожать от слов "Нептун" и "Сапсан". Все это - наши ракеты. Украинские. "Гор", "Вампир", "Колибри", "КАМИК", "Лютый", Heavy Shot, Fire Point. Все это - наши дроны. Украинские. И все это - наши аргументы, аргументы для справедливого мира.

Его получают только сильные. И то, что мы такие, доказывали не раз. Наши спортсмены. Александр Хижняк, наш Танк. Ольга Харлан, Ярослава Магучих, все наши олимпийцы и паралимпийцы, за которых мы так болели, переживали, так кричали от радости и гордости, когда вверх поднимался сине-желтый флаг. Мы держали удары и давали сдачи вместе с Александром Усиком. Все это - о чем-то большем, чем только спорт. Это о нашем характере. О том, кем мы являемся и на что способны. Смыслы и символы. О том, что бои Саши, как ежедневные битвы всей Украины, показывают нам: неважно, насколько противник больше тебя, важно, насколько больше твоя воля. Тогда это захватывает дыхание всего мира! И все лидеры мне откровенно говорили: "Мы никогда такого не видели - когда полный зал Нотр-Дам-де-Пари аплодирует". И это были аплодисменты вам. Всем нашим людям. Вот так звучит уважение к Украине. Вот что такое независимость.

Это когда мы не отдаем свое. И когда не забываем своих. Тех, кто в плену. И мы будем бороться за каждого человека, который, к сожалению, до сих пор там. И будем бороться за всех, кого Россия загнала в оккупацию, но не смогла оккупировать их украинские сердца. И сколько бы зло под дулом автоматов не раздавало паспортов, наши люди говорят: "Вы здесь не родные, вы - временные". И весь тот завезенный бурьян не приживется на нашей земле, не победит коренных. И я всегда вспоминаю историю о нашем одном украинском дедушке, у которого оккупанты спросили: "Который час?" И услышали ответ: "Час звалити з нашої землі". Вот что такое воля внутри, которую просто невозможно оккупировать. И я обращаюсь ко всем, кто несет в себе эту волю, на временно оккупированных территориях. Дорогие украинцы! Я знаю, что вы встречаете Новый год по нашему времени и сейчас вы слышите эти слова. В нашем Крыму, на Донбассе, в Мелитополе, в Мариуполе - везде, где ждут Украину. И куда однажды Украина вернется, чтобы быть вместе. И единственное, что будет разделять украинцев, - это щедро накрытый стол.

Я знаю: за этим столом будут все наши люди. Те, кто сейчас за границей, но сохранили Украину в себе. Поэтому сегодня в первую минуту нового года в Варшаве, Нью-Йорке или Буэнос-Айресе будет звучать "Ще не вмерла...". В Берлине, Праге или Токио сегодня скажут: "Слава Украине!" И мир ответит: "Героям слава!" Потому что Украина не одна. Потому что с нами - наши друзья. И с первых минут этой войны Америка была с Украиной. И я верю, что Америка будет с Украиной и в первые минуты мира.

Я помню разговор с Джо Байденом после российского вторжения. Я помню разговор с Дональдом Трампом после его избрания. Все разговоры с конгрессменами, сенаторами, простыми американцами, со всеми, кто нас поддерживает в США, Европе, мире, - в этих многих и разных разговорах всегда было единство в главном: Putin cannot win. Ukraine will prevail. Путин не должен выиграть. Украина победит.

Я благодарю всех американцев за то, что эти слова доказывались делами. Я не сомневаюсь, что новый американский президент хочет и сможет принести мир и положить конец путинской агрессии. Понимает, что первое невозможно без второго. Потому что это не уличная разборка, где надо утихомирить две стороны. Это полномасштабная агрессия сумасшедшего государства против цивилизованного. И я верю, что мы вместе с США способны на эту силу. Принудить Россию к справедливому миру. То есть не забыть и не обнулить все, что совершила Россия. Буча, Еленовка, Авдеевка, все наши уничтоженные города и села. Вот почему действительно справедливый мир не может наступить по принципу "начнем с чистого листа". Потому что счет не 0:0. На счету - тысячи, тысячи украинцев, жизни которых украла Россия.

И сегодня сердце Украины усеяно шрамами. Это имена наших павших героев. Не дай бог ни одной семье в мире пережить такие потери. Ни одному лидеру в мире я не пожелал бы пережить эти ощущения - в тот момент, когда передаешь награды посмертно. Видишь глаза матери, жены, ребенка воина, который отдал жизнь за Украину, и слышишь от них: "Пожалуйста, пусть это все будет не зря". Тысячи наших ребят и девушек не ушли в небытие. Они с нами, они рядом, всегда, они смотрят на нас с небес. И мы не имеем права их подвести и не можем предать их подвиг и память.

И каждый день в следующем году я, все мы должны бороться за Украину, которая будет достаточно сильной. Потому что только такую Украину уважают и слышат. Как на поле боя, так и за столом переговоров.

Я благодарю всех, кто в этом году был рядом с нами. Наших партнеров, союзников, друзей, лидеров. Действительно лидеров. Не потому, что так принято обращаться, а которые доказывают свое лидерство делом. Кто не боялся приезжать в Украину, зная, как ценно видеть, что мы бок о бок. С кем несмотря на расстояние и разницу во времени мы работали, находили решения и получали результаты. "Петриоты", "Айрисы", "Насамсы", "Атакамсы", F-16, "Скальпы", "Сторм шедоу". Чешская инициатива и миллион снарядов. Датская модель и сотни миллионов в наше отечественное производство. 27 соглашений по безопасности и 40 миллиардов на поддержку нашей армии. Европейский Союз и 50 миллиардов на поддержку нашей экономики. "Большая семерка" и решение о 50 миллиардах долларов замороженных российских активов. Это наша большая международная работа. Это наша большая международная победа. Спасибо партнерам, спасибо вам за это, спасибо команде. Армия, правительство, Офис, парламент, регионы, общины, волонтеры. Всем, кто делает нашу страну крепче внутри, заботится о людях.

Спасибо всем, благодаря кому Украина стоит и выстоит. Преодолеет свой путь к миру, сильной Украине. И к Украине европейской. И это уже не просто слова - это реальность, которая наступила в июне этого года с открытием переговоров о вступлении Украины в ЕС. И это исторический результат. Этот путь уже бесповоротный. И Украина будет в Евросоюзе. И однажды Украина будет в НАТО и усилит Альянс. Усилит устойчивость мира. Единство Европы, которое определяет судьбу каждого народа на континенте. И это единство должны уважать все. И Будапешт с Братиславой. Я знаю, и венгерский, и словацкий народы - на самом деле они с нами, с Украиной, с украинцами, на стороне правды. Правду должны признать и власти этих стран. Не надо бояться, что Украина будет в Европе. Надо делать все, чтобы в Европе не было России. Ее танков, ее ракет и зла, которое она непременно понесет дальше, если Украина не выстоит. Если сегодня Россия жмет вам руку, это не значит, что завтра этой же рукой она не начнет вас убивать. Потому что россияне боятся свободных. Того, что им не знакомо. Боятся свободы. Они родились при Путине, пошли в школу при Путине, пошли служить при Путине и гибнут за его больные идеи.

И поэтому так важно сегодня поддерживать все народы, которые отстаивают свободу. Кто не отдает ее в Кишиневе. Кто борется за свое будущее в Тбилиси. И я уверен, наступит день, когда все мы скажем: "Жыве Беларусь!".

Дорогие украинцы, дорогие украинки!

Пусть 2025-й станет нашим годом, годом Украины. Мы знаем, что мир нам не подарят. Но мы сделаем все, чтобы остановить Россию и закончить войну. То, чего хотел бы каждый из нас.

За каждым из нас - "Украина-мать". И она заслужила жить в мире. Я нам всем этого желаю. И как президент Украины, и как гражданин я буду в следующем году делать для этого все. Зная, что буду не один. Знаю, что бок о бок со мной вы - миллионы украинцев. Сильные. Свободные. Прекрасные. Независимые.

С Новым годом, дорогой народ!

С Новым годом, Украина!

Слава Украине!