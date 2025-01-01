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Зеленский назначил нового начальника контрразведки СБУ

Иван ДьяконовСреда, 1 января 2025, 02:00
Зеленский назначил нового начальника контрразведки СБУ
Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Андрея Тупикова начальником Департамента контрразведки Службы безопасности Украины.

Источник: указ президента №900/2024

Дословно: "Назначить Тупикова Андрея Анатольевича начальником Департамента контрразведки Службы безопасности Украины".

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Детали: Ранее эту должность занимал Александр Поклад, которого в августе 2023 года перевели на должность заместителя председателя СБУ.

Справочно: Тупиков – майор Министерства внутренних дел, который в 2015 году был награжден орденом Даниила Галицкого за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге во время боевых действий и при исполнении служебных обязанностей.

СБУЗеленский
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