Зеленский назначил нового начальника контрразведки СБУ
Среда, 1 января 2025, 02:00
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Андрея Тупикова начальником Департамента контрразведки Службы безопасности Украины.
Источник: указ президента №900/2024
Дословно: "Назначить Тупикова Андрея Анатольевича начальником Департамента контрразведки Службы безопасности Украины".
Реклама:
Детали: Ранее эту должность занимал Александр Поклад, которого в августе 2023 года перевели на должность заместителя председателя СБУ.
Справочно: Тупиков – майор Министерства внутренних дел, который в 2015 году был награжден орденом Даниила Галицкого за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге во время боевых действий и при исполнении служебных обязанностей.