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В Пуэрто-Рико произошел блэкаут накануне Нового года: более миллиона человек без света

Иван ДьяконовСреда, 1 января 2025, 02:55
В Пуэрто-Рико произошел блэкаут накануне Нового года: более миллиона человек без света
Фото: Getty Images

Критический сбой в электросети Пуэрто-Рико привел к масштабному отключению электроэнергии, в результате чего более миллиона потребителей острова остались без света накануне новогодних праздников.

Источник: губернатор Пуэрто-Рико Педро Пьерлуизи, компания LUMA EnergyCNN

Детали: Отключение электроэнергии началось в 5:30 утра по местному времени и сначала обесточило 90% потребителей. На 18:00 по местному времени без электроснабжения оставалось около 1,1 миллиона человек, что составляет более 70% населения острова.

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Прямая речь Пьерлуизи: "Мы требуем ответов и решений как от LUMA, так и от Genera, которые должны ускорить перезапуск генерирующих установок за пределами зоны повреждения и должным образом информировать население о мерах, которые они принимают для восстановления обслуживания на всем острове".

Детали: LUMA Energy сообщила, что электроснабжение восстанавливают в приоритетном порядке, в частности для больниц и важных инфраструктурных объектов, таких как системы водоснабжения и канализации.

Причину инцидента еще выясняют, но предварительно установлено, что проблема могла возникнуть из-за подземной линии электропередачи. Полный процесс восстановления займет около одного-двух дней, добавили в LUMA Energy.

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