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Оккупанты сосредотачивают наступательные усилия на четырех направлениях – Генштаб

Татьяна ОлейникСреда, 1 января 2025, 17:16
Оккупанты сосредотачивают наступательные усилия на четырех направлениях – Генштаб
фото - генштаб всу

С начала суток 1 января на фронте произошло 101 боевое столкновение. Оккупанты сосредотачивают усилия на Кураховском, Покровском, Времовском направлениях и на Курщине.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 16:00 1 января

Детали: На Купянском направлении враг с начала суток проводит три попытки продвинуться к нашим позициям в районах Колесниковки, Загрызово и Новой Кругляковки.

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Агрессор также увеличил количество атак до шести на Лиманском направлении. Атакует вблизи Новосергиевки, Твердохлебово, Копанок, Макеевки, Ивановки.

На Краматорском направлении наши защитники отбили девять атак оккупантов в районе Часового Яра, Ступочек и Предтечино.

На Торецком направлении враг пять раз пытался идти вперед в районе Торецка и в направлении Щербиновки.

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Активность врага пока сохраняется и на Покровском направлении. Семнадцать раз за сегодня здесь начинались столкновения различной интенсивности. Отбиты вражеские атаки в районах Воздвиженки, Миролюбовки, Лисовки, Нового Труда, Соленого, Котлиного, Песчаного, Покровска, Новоалексеевки и Нововасильевки.

Ожесточенные бои состоялись на Кураховском направлении. Вблизи Украинки, Петропавловки и Курахово в течение дня произошло 11 боевых столкновений.

На Времовском направлении агрессор 12 раз атаковал позиции наших защитников в районе Дачного, Константинополя, Янтарного, Новоселки, Разлива и Нового Комара.

На Ореховском направлении с начала суток произошло одно боестолкновение в районе Новоандреевки, противник успеха не имел.

Сегодня на Приднепровском направлении украинские защитники успешно отбили одну атаку противника.

На Курщине украинские защитники отбили 31 атаку захватчиков, два боестолкновения продолжаются до сих пор. Кроме этого, враг нанес один ракетный и девять авиационных ударов, с применением семи ракет и одиннадцати управляемых бомб, и совершил 198 артиллерийских обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

Генштаббоевые действиявойна
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