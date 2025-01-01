Россияне запретили на оккупированных территориях колядки и вертепы – сопротивление

По данным Центра национального сопротивления, на оккупированных территориях россияне запретили в учебных заведениях вспоминать о Святом Николае, а также колядовать и проводить вертепы.

Источник: Центр национального сопротивления

Дословно: "В дошкольных и образовательных учреждениях временно оккупированных территориях Украины администрации получили указание о запрете даже вспоминать Святого Николая. На всех мероприятиях должен присутствовать исключительно Дед Мороз и снегурочка. Кроме этого, введено полное табу на колядки и вертепы.

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Накануне оккупанты провели "профилактические" беседы с детьми по дискредитации Санта Клауса и всех сказочных героев западных культур".

Что предшествовало: Ранее СМИ сообщали, что власти Беларуси запретили в школах Санта Клауса, англоязычные новогодние песни, а также колядки, а взамен рекомендовали придерживаться российских новогодних традиций.