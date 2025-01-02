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Заместителя Запорожского облсовета будут судить из-за взятки за медицинские закупки

Алена МазуренкоЧетверг, 2 января 2025, 15:23
Заместителя Запорожского облсовета будут судить из-за взятки за медицинские закупки
фото: НАБУ

В Запорожской области будут судить заместителя председателя облсовета из-за коррупции на медзакупках на 650 тыс. грн. По данным расследования в 2023-2024 гг. чиновник за средства способствовал победе определенных компаний в объявленных медучреждением тендерах.

Источник: САП, НАБУ

Детали: Заместителя председателя облсовета, его помощника и депутата Запорожского областного совета обвиняют в предоставлении неправомерной выгоды должностному лицу коммунального медицинского предприятия.

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В течение 2023-2024 годов обвиняемые неоднократно предоставляли одному из директоров предприятия денежные средства, чтобы тот способствовал победе заранее определенных компаний в объявленных медучреждением тендерах, а также открытию медучреждением счета в определенном банке и размещению на нем средств.

Всего зафиксировано 4 факта передачи неправомерной выгоды, а ее общая сумма превышает 650 тыс. грн.

2 января 2025 года прокурор САП направил в суд обвинительный акт.

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Дословно САП: "Заместитель председателя Запорожского облсовета (который также является депутатом упомянутого облсовета) как организатор совершения преступлений взял на себя общее руководство, разработку и корректировку детального плана деятельности, а также распределение ролей и налаживание коммуникации. Кроме того, лицо использовало свои личные связи, в том числе и в правоохранительных органах. Депутат Запорожского областного совета в соответствии с распределением ролей был исполнителем преступлений, а помощник - привлечен как соучастник".

Злоумышленники были разоблачены сразу после предоставления ими очередной части денежных средств.

Действия лиц квалифицированы:

  • заместителя председателя Запорожского облсовета - по ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 369 УК Украины;
  • его помощника - по ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 369 УК Украины;
  • депутата указанного облсовета - по ч. 4 ст. 369 УК Украины.

Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без нее.

НАБУАнтикоррупционная прокуратуравзяткаЗапорожье
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