Генштаб: ВСУ ударили по командному пункту россиян в Курской области
Четверг, 2 января 2025, 16:31
Вооруженные Силы Украины ударили по командному пункту российской армии РФ в населенном пункте Марьино в Курской области России.
Источник: сообщение Гештаба ВСУ
Дословно: "2 января Вооруженные Силы Украины осуществили высокоточный удар по командному пункту оккупационной армии РФ в населенном пункте Марьино, Курская область".
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Детали: В Генштабе сообщили, что во время удара приняли все необходимые меры, чтобы минимизировать угрозы для жизни местного гражданского населения. В сообщении не указывается тип оружия, которым был нанесен удар.
Предистория:
- В ночь на 25 декабря Силы обороны Украины поразили командный пункт 810 отдельной бригады морской пехоты вооруженных сил РФ в населенном пункте Льгов Курской области.