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Генштаб: ВСУ ударили по командному пункту россиян в Курской области

Александр ШумилинЧетверг, 2 января 2025, 16:31
Генштаб: ВСУ ударили по командному пункту россиян в Курской области
Территория, контролируемая Украиной в Курской области РФ. Скриншот с DeepState

Вооруженные Силы Украины ударили по командному пункту российской армии РФ в населенном пункте Марьино в Курской области России.

Источник: сообщение Гештаба ВСУ

Дословно: "2 января Вооруженные Силы Украины осуществили высокоточный удар по командному пункту оккупационной армии РФ в населенном пункте Марьино, Курская область".

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Детали: В Генштабе сообщили, что во время удара приняли все необходимые меры, чтобы минимизировать угрозы для жизни местного гражданского населения. В сообщении не указывается тип оружия, которым был нанесен удар.

Предистория:

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