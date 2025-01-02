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Замена Рувину: Минюст представил нового руководителя КНИИСЭ

Валентина РоманенкоЧетверг, 2 января 2025, 16:49
Замена Рувину: Минюст представил нового руководителя КНИИСЭ
Максим Киселев, крайний справа. фото Минюста

Заместитель министра юстиции Андрей Гайченко 2 января представил коллективу Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз исполняющего обязанности директора Максима Киселева, с которым заключен контракт.

Источник: пресс-служба Минюста

Детали: Сообщается, что приказ о назначении Киселева и.о. директора КНИИСЭ, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины - министр юстиции Ольга Стефанишина подписала накануне.

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"Одним из главных приоритетов нового руководителя является обеспечение стабильной и эффективной работы КНИИСЭ, - заявил Гайченко, - Особый акцент мы делаем на установлении преступлений вооруженной агрессии РФ, ущерба государству и гражданам, решении задач в контексте восстановления Украины, развития международного сотрудничества".

Справка: Максим Киселев, 1979 года рождения. В 2002 году получил высшее юридическое образование по специальности "Правоведение" (Национальная академия внутренних дел Украины). Общий стаж работы в сфере права 23 года. Заслуженный юрист Украины. С 2019 года работал директором Департамента государственной исполнительной службы Министерства юстиции Украины.

Что предшествовало: 31 декабря 2024 года истек срок контракта Александра Рувина, который возглавлял КНИИСЭ с 2011 года. Контракт с ним не был продлен.

Минюст
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