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15 лет тюрьмы получил черновчанин, корректировавший ракетные удары РФ по Буковине

Валентина РоманенкоЧетверг, 2 января 2025, 17:16
15 лет тюрьмы получил черновчанин, корректировавший ракетные удары РФ по Буковине
фото СБУ

По доказательной базе Службы безопасности Украины реальный срок заключения получил пособник государства-террориста, который готовил ракетные удары РФ по нефтебазам западного региона.

Источник: пресс-служба СБУ, Черновицкая областная прокуратура

Детали: По данным следствия, 36-летний черновчанин, который 2 года скрывался дома от мобилизации, дистанционно вышел на оккупантов и предложил им свою помощь.

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Предатель пытался передать агрессору координаты местных складов с горюче-смазочными материалами.

Задокументировано также, что в эфире российской чат-рулетки злоумышленник регулярно героизировал оккупационные группировки РФ и оправдывал войну против Украины. Во время одного из стримов в знак преданности кремлевскому режиму злоумышленник показательно поджег государственный флаг Украины.

Сотрудники СБУ разоблачили предателя, задокументировали его преступления и задержали в июне 2024 года по месту жительства.

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Сейчас суд признал агента виновным по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 2 ст.15, ч. 2 ст. 111 (законченное покушение на совершение государственной измены в условиях военного положения);
  • ч. 1 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Согласно приговору злоумышленник получил 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

До вступления приговора в законную силу осужденный будет находиться под стражей.

госизменаЧерновицкая область
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