Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Из-за российского ракетного удара по предприятию в Николаеве погибли две женщины

Анастасия Проц, Иван ДьяконовВторник, 28 января 2025, 00:01
Из-за российского ракетного удара по предприятию в Николаеве погибли две женщины
Фото: ГСЧС

В результате российского ракетного удара вечером 28 января по частному предприятию в Николаеве погибли две женщины.

Источник: глава Николаевской ОВА Виталий Ким, мэр Николаева Александр СенкевичГСЧС

Прямая речь Кима: "К сожалению, в результате российского ракетного удара по Николаеву погибли две женщины. Работницы предприятия".

Реклама:

Детали: Ранее мэр города писал, что оккупанты ударили по частному предприятию в Николаеве.

Обновлено: В ГСЧС в 23:30 сообщили, что ракетный удар пришелся на одно из предприятий пищевой промышленности.

Дословно ГСЧС: "Погибли две работницы в возрасте 54 и 56 лет. Тела погибших из-под завалов деблокировали спасатели. Частично разрушено здание цеха и повреждено админздание предприятия".

Николаевракетный ударжертвы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
В Офисе президента анонсировали новый законопроект с изменениями по прохождению ВЛК
Зеленский о заморозке финансовой помощи США: Будем искать внутренний ресурс
У Порошенко заявили, что его старший сын с 2019 года снят со всех учетов
"Пустые обвинения": Ткаченко ответил Кличко
СМИ: Сибига приглашен на встречу глав МИД стран Европы и нового госсекретаря США
Бизнес призывает правительство продлить сроки обновления критичности и бронирования
Все новости...
Николаев
Поврежден дом, предприятие и транспорт, 2 раненых – последствия удара по Николаеву
Россия атаковала Николаев семью беспилотниками: повреждены жилые дома, есть пострадавшие
Бывшей военной дали 15 лет тюрьмы за сотрудничество с россиянами в Николаеве
Последние новости
00:57
видеоВ Сумах российский беспилотник попал в многоэтажку: погиб человек
00:32
В немецком Ганновере осквернили мемориал памяти жертв Холокоста
23:58
футбол"Шахтер" проиграл "Боруссии" и вылетел из Лиги чемпионов
23:52
Во французских Альпах погибли трое лыжников из Норвегии
23:39
Трамп обжаловал уголовный приговор по делу о "порноденьгах"
23:30
Удалось ли фестивалю Liatoshynsky space вернуть композитора Лятошинского на украинскую сцену: обзор
23:23
Гауляйтер заявил, что в оккупированном Бердянске в районе порта прогремели взрывы
23:03
В ПАСЕ подтвердили, что потеряли Грузию и "сожалеют" об этом
22:52
В Минобороны заявили, что Украина готова делиться боевым опытом с НАТО
22:50
Бой под Крутами: что надо знать о событии, которое позволило Украине быть
Все новости...
Реклама:
Реклама: