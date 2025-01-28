Из-за российского ракетного удара по предприятию в Николаеве погибли две женщины

В результате российского ракетного удара вечером 28 января по частному предприятию в Николаеве погибли две женщины.

Источник: глава Николаевской ОВА Виталий Ким, мэр Николаева Александр Сенкевич, ГСЧС

Прямая речь Кима: "К сожалению, в результате российского ракетного удара по Николаеву погибли две женщины. Работницы предприятия".

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Детали: Ранее мэр города писал, что оккупанты ударили по частному предприятию в Николаеве.

Обновлено: В ГСЧС в 23:30 сообщили, что ракетный удар пришелся на одно из предприятий пищевой промышленности.

Дословно ГСЧС: "Погибли две работницы в возрасте 54 и 56 лет. Тела погибших из-под завалов деблокировали спасатели. Частично разрушено здание цеха и повреждено админздание предприятия".