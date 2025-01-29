85% гренландцев против присоединения к США – опрос

Подавляющее большинство гренландцев выступают против присоединения к США, свидетельствуют данные соцопроса. Позиция жителей противоречит заявлению президента США Дональда Трампа, который ранее уверял, якобы гренландцы хотят присоединения к Штатам.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на DW

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Детали: Согласно опросу, проведенному социологической компанией Verian по заказу датской газеты Berlingske, только 6% гренландцев выступают за присоединение к США.

В то же время 85% высказались против того, чтобы стать частью Соединенных Штатов.

Еще 9% не определились с ответом.

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Опрос также показал, что почти половина гренландцев видят угрозу в повышенном интересе Трампа.

Ранее в этом месяце президент США Трамп заявил, что Гренландия является жизненно важной для безопасности США и что Дания должна отказаться от контроля над стратегически важным арктическим островом.

А на выходных Трамп заявил на борту самолета Air Force One, что: "Я думаю, что мы получим его", добавив, что 57 000 жителей арктического острова "хотят быть с нами".

Американские военные уже имеют постоянное присутствие на космической базе Питуффик на северо-западе Гренландии, которая является стратегическим местом для системы раннего предупреждения о баллистических ракетах.

Премьер-министр Гренландии Муте Эгеде, который активизировал борьбу за независимость, неоднократно заявлял, что остров не продается и что именно народ должен решать свое будущее.

Крупнейший в мире остров с населением 57 000 человек получил широкое самоуправление в 2009 году, включая право провозгласить независимость от Дании на референдуме.

Предыстория:

Недавно СМИ сообщили о жестком телефонном разговоре Трампа с премьером Дании Метте Фредериксен, во время которого она настаивала на том, что Гренландия не продается.

Между тем, по данным FT, власти Дании предложили ЕС и НАТО совместную стратегию в отношении посягательств Трампа на Гренландию, которая заключается в том, чтобы воздержаться от реакции на заявления президента США.

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