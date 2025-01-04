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Польша разрабатывает планы эвакуации гражданских на случай войны или стихийного бедствия

Кристина Бондарева, Роман ПетренкоСуббота, 4 января 2025, 15:57
Польша разрабатывает планы эвакуации гражданских на случай войны или стихийного бедствия
фото: Getty Images

Министерство внутренних дел Польши разрабатывает правила эвакуации гражданского населения и национальных культурных ценностей в случае стихийного бедствия или военной угрозы.

Источник: АР, "Европейская правда"

Детали: Проект должен быть готов в течение трех месяцев, говорится в правительственном коммюнике.

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Он вытекает из закона о защите гражданского населения, который вступил в силу 1 января, и разрабатывается на фоне недавнего наводнения на юге Польши и полномасштабного вторжения России в Украину.

Законопроект, который должен быть одобрен кабинетом премьер-министра Дональда Туска, требует, чтобы на повышение готовности к эвакуации тратилось не менее 0,3% годового валового национального продукта.

Новые нормы должны определить обязанности и координацию различных служб гражданской безопасности, которые будут заниматься перемещением людей в безопасные места.

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Они также должны предоставить рекомендации по безопасной эвакуации и защите произведений искусства.

Напомним, в середине сентября 2024 года ряд районов на юго-западе Польши пострадали от катастрофического наводнения.

Между тем, в пострадавшей от наводнений польской Силезии на акции протеста "открыли" несуществующий мост.

Польшавойнастихийное бедствие
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