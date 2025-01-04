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Блинкен считает, что линия фронта в Украине вряд ли сильно изменится

Кристина Бондарева, Катерина ТищенкоСуббота, 4 января 2025, 18:33
Блинкен считает, что линия фронта в Украине вряд ли сильно изменится
Энтони Блинкен, фото Getty Images

Госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что линия разграничения в войне России против Украины вряд ли сильно изменится в обозримом будущем.

Источник: Блинкен в интервью изданию The New York Times, пишет "Европейская правда"

Детали: Отвечая на вопрос, пришло ли время закончить войну, Блинкен сказал, что это решение должны принять украинцы – они должны решить, "где их будущее и как они хотят туда попасть".

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В ответ на то, придется ли Украине в конце концов уступить территории, госсекретарь США отметил, что "линия разграничения на практике в обозримом будущем вряд ли сильно сместится". При этом, по его словам, претензии Украины на эту территорию "будут всегда, всегда".

"Вопрос в том, найдут ли они способы при поддержке других вернуть утраченную территорию?", – сказал Блинкен.

Госсекретарь подчеркнул, что амбиции Владимира Путина заключались в том, чтобы стереть Украину с лица земли. По его мнению, маловероятно, что Путин откажется от своих амбиций.

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"Если будет перемирие, то, по мнению Путина, это перемирие, скорее всего, даст ему время отдохнуть, перевооружиться, чтобы снова атаковать в какой-то момент в будущем. Поэтому, чтобы убедиться, что любое прекращение огня, которое будет достигнуто, действительно будет длительным, необходимо убедиться, что Украина имеет способность сдерживать дальнейшую агрессию", – заявил госсекретарь США.

По его словам, это может происходить в разных формах – либо через НАТО, либо через гарантии со стороны разных стран, "чтобы Россия знала, что если она совершит повторное нападение, то будет иметь большие проблемы".

Что предшествовало: В ближайшие дни США сделают дополнительные объявления о помощи по безопасности для Украины.

30 декабря США объявили о пакете оборонной помощи Украине объемом почти $2,5 млрд.

СШАвойна
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