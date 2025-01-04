Удар по многоэтажке на Сумщине: количество пострадавших возросло до 10
Количество пострадавших в результате попадания российского УАБа в многоэтажку в пгт. Свеса на Сумщине возросло до 10, из них двое детей, разбор завалов продолжается.
Источник: Сумская областная военная администрация
Дословно: "В пгт. Свесса продолжаются аварийно-спасательные работы после попадания российского УАБа в жилой дом.
В результате удара пострадали 10 человек, из них 2 детей. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь в лечебных учреждениях района.
Разрушено 15 квартир, повреждено остекление около 700 окон".
Детали: В ОГА добавили, что разбор завалов продолжается.
Местными властями, подразделениями ГСЧС развернут штаб по ликвидации последствий вражеской атаки, решается вопрос расселения пострадавших, определены места обогрева.
Что предшествовало: Днем 4 января в Сумской области вражеский УАБ попал в жилую многоэтажку, было известно о двух раненых детях и трех взрослых.