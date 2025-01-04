Удар по многоэтажке на Сумщине: количество пострадавших возросло до 10

Количество пострадавших в результате попадания российского УАБа в многоэтажку в пгт. Свеса на Сумщине возросло до 10, из них двое детей, разбор завалов продолжается.

Источник: Сумская областная военная администрация

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Дословно: "В пгт. Свесса продолжаются аварийно-спасательные работы после попадания российского УАБа в жилой дом.

В результате удара пострадали 10 человек, из них 2 детей. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь в лечебных учреждениях района.

Разрушено 15 квартир, повреждено остекление около 700 окон".

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Детали: В ОГА добавили, что разбор завалов продолжается.

Местными властями, подразделениями ГСЧС развернут штаб по ликвидации последствий вражеской атаки, решается вопрос расселения пострадавших, определены места обогрева.

Что предшествовало: Днем 4 января в Сумской области вражеский УАБ попал в жилую многоэтажку, было известно о двух раненых детях и трех взрослых.