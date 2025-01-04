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Зеленский заявил, что возле села Махновка на Курщине враг потерял до батальона пехоты

Катерина ТищенкоСуббота, 4 января 2025, 20:23
Зеленский заявил, что возле села Махновка на Курщине враг потерял до батальона пехоты
Махновка в Курской области, Google maps

Президент Владимир Зеленский заявил, что 3 и 4 января в районе села Махновка в Курской области враг потерял до батальона пехоты солдат КНДР и российских десантников.

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "Сегодня подробно докладывал главком Сырский относительно наших действий на фронте. По всей линии фронта продолжаются жесткие бои, наиболее горячо на Покровском направлении. Оккупант продолжает терять безумное количество своих людей в штурмах...

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Главком доложил также по ситуации в Курской области. В частности, в боях сегодня и вчера в районе только одного села Махновка на Курщине российская армия потеряла до батальона пехоты северокорейских солдат и российских десантников. И это ощутимо".

ЗеленскийКурская область КНДРвойна
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