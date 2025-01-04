Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
⭐️ Пройдите опрос читателей УП ⭐️

В ОП заявили, что срок добровольного возвращения из СОЧ может быть продлен

Катерина ТищенкоСуббота, 4 января 2025, 23:01
В ОП заявили, что срок добровольного возвращения из СОЧ может быть продлен
иллюстративное фото Getty Images

Замруководителя Офиса президента Ирина Верещук заявила, что сейчас обсуждается идея о продлении срока добровольного возвращения на службу военных после самовольного оставления частей.

Источник: Верещук в Telegram

Детали: Замруководителя ОП сообщила, что в четверг проводила межведомственное совещание по ветеранской политике и социальной защите военнослужащих и членов их семей, где обсуждалась проблема СОЧ.

Реклама:

Среди прочих присутствовали представители Минобороны, ВСУ, Военной службы правопорядка, некоторых боевых подразделений.

По словам Верещук, на совещании были высказаны "конструктивные идеи, которые сразу взяли в работу".

Прямая речь: "Первое: 01 января 2025 года истек срок для добровольного возвращения на службу из СОЧ. Идея в том, чтобы продлить этот срок (на сколько именно – это предмет обсуждения). Итак, это пока только идея, но мы уже начали обсуждать это с оборонным комитетом ВРУ. Спасибо председателю комитета Александру Завитневичу за оперативность.

РЕКЛАМА:

Второе: Для работы по возвращению воинов активнее привлекать рекрутеров из успешных боевых подразделений. Если у кого-то получается успешно вернуть бойца в строй, ну так надо дать людям работать и всячески поддержать. (К слову, не допускать ситуации, когда подразделение договорилось забрать человека после СОЧ к себе, а его направляют в другое подразделение)".

Знать больше: Побег из армии. Почему СОЧ и дезертирство стали массовым явлением и как решить эту проблему

Предыстория:

  • 20 августа Верховная Рада принятым законом сняла уголовную ответственность за первое самовольное оставление воинской части или дезертирство, если военный сам вернулся и командир разрешил продолжить службу.
  • 21 ноября Верховная Рада приняла закон о добровольном возвращении на службу за первое СОЧ или дезертирство. 28 ноября 2024 года президент Владимир Зеленский подписал соответствующий документ. Он вступил в силу 29 ноября.
  • Согласно новому законодательству, военные, которые впервые самовольно оставили место несения службы, должны вернуться до 1 января 2025 года, чтобы избежать уголовной ответственности.
  • На начало декабря добровольно на военную службу вернулись 8 тысяч военных, которые самовольно оставили место службы или совершили дезертирство.
  • 18 декабря в мобильном приложении для военных "Армия+" появился рапорт на возвращение из самовольного оставления части.

Вооруженные силывойнаОфис президента
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В прощальной речи Байден упомянул Украину

Россияне оккупировали Нескучное, кольцо вокруг Великой Новоселки сжимается

Байден официально объявил о соглашении между Израилем и ХАМАС о перемирии и освобождении заложников

Трамп сообщил, что Израиль и ХАМАС достигли соглашения по заложникам

США наложили санкции на структуру РФ, которая управляет оккупированной Запорожской АЭС

Гетманцев подал законопроект о налогообложении всех посылок из-за рубежа

Все новости...
Вооруженные силы
Двое десантников взяли в плен 14 оккупантов – в 79-й бригаде показали видео
Россияне атаковали почти 90 раз 3 направления фронта и пытались прорвать оборону на Курщине
Умеров анонсировал проведение инспекции командования Сухопутных войск
Последние новости
08:36
фото, видеоНацгвардия и Нацполиция получили от Германии около сотни машин
08:23
Россияне атаковали Антоновку: 1 человека убили, еще 1 ранили
08:20
текстМладший сержант. Как десантник Молот оборонял ДАП, уволился из ВСУ из-за "перемирия" и вернулся в армию на протезе
08:11
Бербок надеется, что соглашение между Израилем и ХАМАС вернет домой немецких заложников
07:58
фото Пожар на нефтебазе под российским Воронежем тушат десятки машин и 2 пожарных поезда – власти
07:33
Польша будет способствовать открытию первого кластера по вступлению Украины в ЕС
07:27
ВСУ за сутки обезвредили 1 480 захватчиков и 40 артсистем
06:50
боксПромоутер Фьюри назвал дальнейшие планы Усика
06:08
ISW: Усилия РФ де-факто аннексировать Беларусь являются стратегическими рисками для США, НАТО и Украины
05:10
Британия и Франция обсуждают отправку миротворческих войск в Украину – СМИ
Все новости...
Реклама:
Реклама: