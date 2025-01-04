В ОП заявили, что срок добровольного возвращения из СОЧ может быть продлен

Замруководителя Офиса президента Ирина Верещук заявила, что сейчас обсуждается идея о продлении срока добровольного возвращения на службу военных после самовольного оставления частей.

Источник: Верещук в Telegram

Детали: Замруководителя ОП сообщила, что в четверг проводила межведомственное совещание по ветеранской политике и социальной защите военнослужащих и членов их семей, где обсуждалась проблема СОЧ.

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Среди прочих присутствовали представители Минобороны, ВСУ, Военной службы правопорядка, некоторых боевых подразделений.

По словам Верещук, на совещании были высказаны "конструктивные идеи, которые сразу взяли в работу".

Прямая речь: "Первое: 01 января 2025 года истек срок для добровольного возвращения на службу из СОЧ. Идея в том, чтобы продлить этот срок (на сколько именно – это предмет обсуждения). Итак, это пока только идея, но мы уже начали обсуждать это с оборонным комитетом ВРУ. Спасибо председателю комитета Александру Завитневичу за оперативность.

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Второе: Для работы по возвращению воинов активнее привлекать рекрутеров из успешных боевых подразделений. Если у кого-то получается успешно вернуть бойца в строй, ну так надо дать людям работать и всячески поддержать. (К слову, не допускать ситуации, когда подразделение договорилось забрать человека после СОЧ к себе, а его направляют в другое подразделение)".

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