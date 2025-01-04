В ОП заявили, что срок добровольного возвращения из СОЧ может быть продлен
Замруководителя Офиса президента Ирина Верещук заявила, что сейчас обсуждается идея о продлении срока добровольного возвращения на службу военных после самовольного оставления частей.
Источник: Верещук в Telegram
Детали: Замруководителя ОП сообщила, что в четверг проводила межведомственное совещание по ветеранской политике и социальной защите военнослужащих и членов их семей, где обсуждалась проблема СОЧ.
Среди прочих присутствовали представители Минобороны, ВСУ, Военной службы правопорядка, некоторых боевых подразделений.
По словам Верещук, на совещании были высказаны "конструктивные идеи, которые сразу взяли в работу".
Прямая речь: "Первое: 01 января 2025 года истек срок для добровольного возвращения на службу из СОЧ. Идея в том, чтобы продлить этот срок (на сколько именно – это предмет обсуждения). Итак, это пока только идея, но мы уже начали обсуждать это с оборонным комитетом ВРУ. Спасибо председателю комитета Александру Завитневичу за оперативность.
Второе: Для работы по возвращению воинов активнее привлекать рекрутеров из успешных боевых подразделений. Если у кого-то получается успешно вернуть бойца в строй, ну так надо дать людям работать и всячески поддержать. (К слову, не допускать ситуации, когда подразделение договорилось забрать человека после СОЧ к себе, а его направляют в другое подразделение)".
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Предыстория:
- 20 августа Верховная Рада принятым законом сняла уголовную ответственность за первое самовольное оставление воинской части или дезертирство, если военный сам вернулся и командир разрешил продолжить службу.
- 21 ноября Верховная Рада приняла закон о добровольном возвращении на службу за первое СОЧ или дезертирство. 28 ноября 2024 года президент Владимир Зеленский подписал соответствующий документ. Он вступил в силу 29 ноября.
- Согласно новому законодательству, военные, которые впервые самовольно оставили место несения службы, должны вернуться до 1 января 2025 года, чтобы избежать уголовной ответственности.
- На начало декабря добровольно на военную службу вернулись 8 тысяч военных, которые самовольно оставили место службы или совершили дезертирство.
- 18 декабря в мобильном приложении для военных "Армия+" появился рапорт на возвращение из самовольного оставления части.