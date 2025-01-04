Россияне атаковали приграничье Черниговщины: по меньшей мере 7 раненых
Суббота, 4 января 2025, 23:34
В результате вражеских ударов УАБами по городу Семеновка в приграничье Черниговской области ранены по меньшей мере 7 человек.
Источник: председатель Черниговской ОГА Вячеслав Чаус в Telegram
Прямая речь: "Вечером 4 января россияне сбросили 4 УАБа на пограничный город Семеновка. Целили в центральную часть, по жилому массиву.
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По состоянию на 23:00 предварительно известно о 7 раненых, им оказывают необходимую помощь. Поисково-спасательные работы продолжаются. На месте происшествия работают все необходимые специальные службы.
Повреждения получили админздание, больница, кафе, жилые дома и автомобили мирных граждан".