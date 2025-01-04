Россияне атаковали приграничье Черниговщины: по меньшей мере 7 раненых

В результате вражеских ударов УАБами по городу Семеновка в приграничье Черниговской области ранены по меньшей мере 7 человек.

Источник: председатель Черниговской ОГА Вячеслав Чаус в Telegram

последствия обстрела Семеновки, фото полиции

Прямая речь: "Вечером 4 января россияне сбросили 4 УАБа на пограничный город Семеновка. Целили в центральную часть, по жилому массиву.

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По состоянию на 23:00 предварительно известно о 7 раненых, им оказывают необходимую помощь. Поисково-спасательные работы продолжаются. На месте происшествия работают все необходимые специальные службы.

Повреждения получили админздание, больница, кафе, жилые дома и автомобили мирных граждан".