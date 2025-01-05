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Беспилотники атаковали Ростовскую область России

Иван ДьяконовВоскресенье, 5 января 2025, 03:01
Беспилотники атаковали Ростовскую область России
Иллюстративное фото: Getty Images

В ночь на 5 января беспилотники атаковали Ростовскую область России. Обломки сбитых дронов повредили жилые дома и автомобили в нескольких населенных пунктах региона.

Источник: исполняющий обязанности губернатора области Юрий Слюсарь

Детали: Слюсарь заявил, что обломки беспилотников упали в городе Таганрог и селе Новобессергеновка Неклиновского района. В результате повреждения получили жилые дома – выбиты окна, повреждены крыши и стены. Также осколки повредили несколько автомобилей. 

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По его словам, обошлось без пострадавших среди населения, а также без пожаров.

"В настоящее время в службу 112 поступили сообщения от жителей четырех домохозяйств. На место выехали дежурные службы", – сообщил Слюсарь.

Предыстория: 

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  • 23 декабря россияне заявили об атаке дронов на город Миллерово Ростовской области России, откуда российские войска запускают ударные дроны во время воздушных атак на Украину.
  • В ночь на 19 декабря Военно-Морские Силы ВСУ и Служба безопасности Украины, во взаимодействии с другими подразделениями Сил обороны, нанесли удар по "Новошахтинскому заводу нефтепродуктов" в Ростовской области, который является единственным НПЗ в регионе и обеспечивает горючим армию РФ.
  • 4 января российское государственное агентство "РИА Новости" заявило, что вследствие удара украинского дрона по автомобилю на трассе Донецк-Горловка убит внештатный корреспондент "Известий" Александр Мартемьянов, ранены еще 5 представителей российских "СМИ".
  • В течение ночи на 4 января беспилотники атаковали крупнейший в РФ морской торговый порт Усть-Луга в Ленинградской области.

Росcиябеспилотники
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