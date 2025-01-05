В ночь на 5 января беспилотники атаковали Ростовскую область России. Обломки сбитых дронов повредили жилые дома и автомобили в нескольких населенных пунктах региона.

Источник: исполняющий обязанности губернатора области Юрий Слюсарь

Детали: Слюсарь заявил, что обломки беспилотников упали в городе Таганрог и селе Новобессергеновка Неклиновского района. В результате повреждения получили жилые дома – выбиты окна, повреждены крыши и стены. Также осколки повредили несколько автомобилей.

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По его словам, обошлось без пострадавших среди населения, а также без пожаров.

"В настоящее время в службу 112 поступили сообщения от жителей четырех домохозяйств. На место выехали дежурные службы", – сообщил Слюсарь.

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