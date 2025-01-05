Беспилотники атаковали Ростовскую область России
Воскресенье, 5 января 2025, 03:01
В ночь на 5 января беспилотники атаковали Ростовскую область России. Обломки сбитых дронов повредили жилые дома и автомобили в нескольких населенных пунктах региона.
Источник: исполняющий обязанности губернатора области Юрий Слюсарь
Детали: Слюсарь заявил, что обломки беспилотников упали в городе Таганрог и селе Новобессергеновка Неклиновского района. В результате повреждения получили жилые дома – выбиты окна, повреждены крыши и стены. Также осколки повредили несколько автомобилей.
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По его словам, обошлось без пострадавших среди населения, а также без пожаров.
"В настоящее время в службу 112 поступили сообщения от жителей четырех домохозяйств. На место выехали дежурные службы", – сообщил Слюсарь.
Предыстория:
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