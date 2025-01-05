Российские войска сокращают использование бронетехники на активных участках фронта – ISW

Российские войска в последние недели уменьшили использование бронетехники во время штурмов на активных участках фронта, вероятно, из-за значительных потерь техники и истощения советских запасов.

Источник: ISW

Дословно: Аналитики Института изучения войны в своем отчете за 4 января отмечают, что российские войска используют меньше бронетехники во время штурмов на наиболее активных участках фронта в последние недели. Аналитики утверждают, что это, вероятно, связано с попытками сохранить технику, поскольку советские запасы уменьшаются.

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Дословно: "Российские войска значительно сократили использование бронетехники и механизированных атак на Кураховском направлении после значительных потерь техники в октябре и ноябре 2024 года. Представитель украинской бригады, действующей на этом направлении, заявил 3 января, что российские войска перешли к преимущественному использованию пехоты для атак в этом районе, применяя бронетехнику в основном как огневую поддержку пехотных штурмов.

Издание The New York Times 31 декабря сообщило, что украинский подполковник отметил о все более частом использовании российскими войсками электрических скутеров, мотоциклов и квадроциклов во время штурмов на востоке Украины. Это может быть частью усилий российских военных по компенсации потерь бронетехники".

Детали: Аналитики пишут, что российские атаки вблизи средних по размеру населенных пунктов, таких как Курахово и Покровск, могут быть менее благоприятными для применения бронетехники чем в небольших населенных пунктах и открытых полях, где российские войска продвигались в течение большей части 2024 года.

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Дословно: "Российские войска могут сократить использование бронетехники на Кураховском и Покровском направлениях, если российское командование стремится перевооружить передовые части, одновременно воздерживаясь от отвода подразделений для отдыха и восстановления. Такая тактика может еще больше замедлить продвижение российских войск на приоритетных участках фронта".

Ключевые выводы: