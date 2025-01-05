Российские войска сокращают использование бронетехники на активных участках фронта – ISW
Российские войска в последние недели уменьшили использование бронетехники во время штурмов на активных участках фронта, вероятно, из-за значительных потерь техники и истощения советских запасов.
Источник: ISW
Дословно: Аналитики Института изучения войны в своем отчете за 4 января отмечают, что российские войска используют меньше бронетехники во время штурмов на наиболее активных участках фронта в последние недели. Аналитики утверждают, что это, вероятно, связано с попытками сохранить технику, поскольку советские запасы уменьшаются.
Дословно: "Российские войска значительно сократили использование бронетехники и механизированных атак на Кураховском направлении после значительных потерь техники в октябре и ноябре 2024 года. Представитель украинской бригады, действующей на этом направлении, заявил 3 января, что российские войска перешли к преимущественному использованию пехоты для атак в этом районе, применяя бронетехнику в основном как огневую поддержку пехотных штурмов.
Издание The New York Times 31 декабря сообщило, что украинский подполковник отметил о все более частом использовании российскими войсками электрических скутеров, мотоциклов и квадроциклов во время штурмов на востоке Украины. Это может быть частью усилий российских военных по компенсации потерь бронетехники".
Детали: Аналитики пишут, что российские атаки вблизи средних по размеру населенных пунктов, таких как Курахово и Покровск, могут быть менее благоприятными для применения бронетехники чем в небольших населенных пунктах и открытых полях, где российские войска продвигались в течение большей части 2024 года.
Дословно: "Российские войска могут сократить использование бронетехники на Кураховском и Покровском направлениях, если российское командование стремится перевооружить передовые части, одновременно воздерживаясь от отвода подразделений для отдыха и восстановления. Такая тактика может еще больше замедлить продвижение российских войск на приоритетных участках фронта".
Ключевые выводы:
- Сообщается, что украинские войска уничтожили или повредили более 3 000 российских танков и почти 9 000 бронемашин в 2024 году, при этом Россия продолжает накапливать потери техники, которые, вероятно, являются непоправимыми в среднесрочной перспективе.
- Сообщается, что в последние недели российские войска используют меньше бронетехники во время штурмов на наиболее активных участках фронта, вероятно, с целью сохранить технику, поскольку запасы советских машин уменьшаются.
- В ночь с 3 на 4 января украинские войска нанесли удар по газовому терминалу в порту Усть-Луга в Ленинградской области.
- Украинские войска восстановили утраченные позиции возле Кременной и, вероятно, удерживают позиции возле Курахово.
- Российские войска продвинулись вперед вблизи Кременной, Торецка, Покровска и Курахово.
- Российское правительство продолжает увеличивать финансовые стимулы с целью активизации призыва военнослужащих.