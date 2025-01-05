Канцлер Австрии уходит в отставку после безрезультатных коалиционных переговоров
Канцлер Австрии Карл Негаммер заявил об отставке после того, как переговоры по формированию новой правительственной коалиции потерпели неудачу.
Источник: Негаммер в соцсети Х, издание Die Presse
Прямая речь Негаммера: "Мы вели переговоры долго и честно. С СДПГ невозможно договориться по ключевым вопросам. Народная партия придерживается своих обещаний: Мы не согласимся на меры, направленные против льгот и бизнеса, а также на новые налоги. Поэтому мы завершаем переговоры с СДПГ и не будем их продолжать".
Детали: Переговоры между Австрийской народной партией (ÖVP) и Социал-демократической партией Австрии (SPÖ) не привели к достижению согласия по ключевым вопросам. 2 января партия Новая Австрия и Либеральный форум (NEOS) вышла из переговоров.
Генсек партии Негаммера Кристиан Штокер считает, что к провалу переговоров привело неконструктивное поведение некоторых представителей социал-демократов.
"На данный момент мы перепробовали все. Достичь согласия по ключевым вопросам невозможно", – заявил представитель канцлера газете Die Presse.
В связи с прекращением переговоров, Негаммер объявил о своей отставке.
Wir haben lange und redlich verhandelt. In wesentlichen Punkten ist mit der SPÖ keine Einigung möglich. Die Volkspartei steht zu ihren Versprechen: Wir werden leistungs- und wirtschaftsfeindlichen Maßnahmen oder neuen Steuern nicht zustimmen. Daher beenden wir die Verhandlungen… pic.twitter.com/evKgQbtTwq— Karl Nehammer (@karlnehammer) January 4, 2025
Прямая речь Негаммера: "После прекращения переговоров я поступлю следующим образом: в ближайшие дни я уйду с должностей федерального канцлера и председателя ÖVP, а также обеспечу упорядоченный переход".
Предыстория:
- 3 января СМИ сообщили о провале длительных переговоров о формировании правительства без участия победительницы выборов, ультраправой "Австрийской партии свободы".
- В сентябре Австрийская партия свободы впервые в истории страны стала победительницей общенациональных выборов, получив около 29% голосов. Однако политсиле с ее противоречивой репутацией не удалось договориться о формировании коалиции с другими партиями.
- Австрийский президент Александр ван дер Беллен поручил сформировать правительство лидеру Австрийской народной партии, действующему канцлеру Карлу Негаммеру. В то же время парламент снял иммунитет с лидера ультраправых Герберта Кикля, чтобы прокуратура смогла расследовать обвинения против него.