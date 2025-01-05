В результате пожара в психоневрологическом интернате на Харьковщине пострадали 6 человек – ГСЧС

Вечером 4 января в двухэтажном корпусе психоневрологического интерната в городе Южное Харьковской области произошел пожар. В результате инцидента пострадали шесть человек, из которых один человек получил тяжелые ожоги.

Источник: пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Telegram

Детали: Сообщается, что пожар возник в комнате на втором этаже, где горели матрас и личные вещи. Площадь возгорания составила 2 квадратных метра.

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Сообщение о возгорании поступило в 21:44. В 22:10 пожар локализовали, а затем ликвидировали.

Дословно: "Во время пожара пострадали 6 человек, из которых один человек получил 90% ожогов тела, еще 5 получили отравление угарным газом. Все пострадавшие госпитализированы в медицинское учреждение".