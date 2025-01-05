Россияне активно готовятся к проведению очередных незаконных выборов на временно оккупированных территориях Украины во время единого дня голосования.

Источник: ЦНС

Детали: По данным ЦНС, для организации обеспечения "эффективности" голосования Кремль запускает специальный чат-бот, который должен помочь "избирателям" голосовать за определенных кандидатов или подавать жалобы.

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Дословно: "Состояться незаконные выборы на ВОТ должны 14 сентября 2025 года и 20 сентября 2026 года и имеют целью создать предпосылки для увеличения количества "депутатов" от этих территорий в госдуме РФ".

Детали: Оккупационная администрация планирует организовать девять одномандатных избирательных округов в Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областях. Через этот процесс Кремль пытается легитимизировать свое господство на захваченных территориях Украины и создать фиктивное представительство этих регионов в парламенте РФ.