Гонки FPV-дронов официально признают видом спорта в Вооруженных силах Великобритании – Telegraph

Спортивный совет королевских Вооруженных сил Великобритании планирует официально включить гонки FPV-дронов в программу военных соревнований.

Источник: The Telegraph

Детали: По данным издания, в течение января Спортивный совет ВС Великобритании официально признает гонки FPV-дронов, как вид спорта из-за их растущей популярности как в спорте, так и на поле боя.

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Всемирная федерация воздушных видов спорта (FAI) уже признала этот вид деятельности.

Это решение стало актуальным после успешного использования дронов украинскими военными на поле боя, что побудило британское командование переосмыслить их потенциал

"Мы поощряем различные виды спорта, не обязательно футбол, регби или крикет, чем разнообразнее, тем лучше. Особенно, если они получат от этого что-то, что даст им навыки, которые они смогут применить в армии", – цитирует издание высокопоставленный источник в британской армии.