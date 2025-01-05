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За сутки Силы обороны Украины уничтожили 1730 оккупантов – Генштаб

Иван ДьяконовВоскресенье, 5 января 2025, 07:21
За сутки Силы обороны Украины уничтожили 1730 оккупантов – Генштаб
фото: getty images

Силы обороны уничтожили 1 730 оккупантов, 25 артиллерийских систем, 26 боевых бронированных машин и 7 танков врага за минувшие сутки.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Также за минувшие сутки Россия потеряла 91 беспилотник оперативно-тактического уровня, 97 единиц автомобильной техники и автоцистерн, и 2 единицы спецтехники.

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Всего с начала полномасштабного вторжения ВСУ обезвредили около 796 490 оккупантов, 9 686 танков, 20 119 ББМ, 21 603 артиллерийские системы, 21 447 БПЛА оперативно-тактического уровня, 32 940 единиц автомобильной техники и автоцистерн и 3 677 единиц спецтехники.

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