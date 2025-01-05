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Россияне продвинулись в Торецке и еще 5 населенных пунктах Донецкой области – DeepState

Иван ДьяконовВоскресенье, 5 января 2025, 07:52
Россияне продвинулись в Торецке и еще 5 населенных пунктах Донецкой области – DeepState
Карта: DeepState

5 января аналитический проект DeepState сообщил о продвижении россиян в Торецке и еще 5 населенных пунктах Донецкой области.

Источник: DeepState

Дословно: "Враг продвинулся в Курахово, Торецке, Шевченко, возле Дальнего, Воздвиженки и Барановки".

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Предыстория:

  • В Торецке Донецкой области продолжаются ожесточенные бои, а линия фронта разделила город пополам. Враг использует тактику "выжженной земли", пытаясь уничтожить городскую инфраструктуру и позиции украинских военных.
  • Особое внимание оккупанты сосредотачивают на уничтожении многоэтажек, используя тактику "выжженной земли", что заставляет украинских защитников отступать в укрытия, чтобы потом снова занимать позиции. 

Донецкая областьоккупациявойна
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