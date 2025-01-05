Россияне продвинулись в Торецке и еще 5 населенных пунктах Донецкой области – DeepState
Воскресенье, 5 января 2025, 07:52
5 января аналитический проект DeepState сообщил о продвижении россиян в Торецке и еще 5 населенных пунктах Донецкой области.
Источник: DeepState
Дословно: "Враг продвинулся в Курахово, Торецке, Шевченко, возле Дальнего, Воздвиженки и Барановки".
Реклама:
Предыстория:
- В Торецке Донецкой области продолжаются ожесточенные бои, а линия фронта разделила город пополам. Враг использует тактику "выжженной земли", пытаясь уничтожить городскую инфраструктуру и позиции украинских военных.
- Особое внимание оккупанты сосредотачивают на уничтожении многоэтажек, используя тактику "выжженной земли", что заставляет украинских защитников отступать в укрытия, чтобы потом снова занимать позиции.